ذكرى خالدة.. وزيرة التنمية المحلية تهنئ كفر الشيخ بعيدها القومي

تقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بخالص التهاني إلى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإلى جميع أبناء المحافظة الكرام، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الـ69 الذي يوافق 4 نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى معركة البرلس البحرية عام 1956، حين تصدى أبناء المحافظة ببسالة للقوات المعتدية، في ملحمة وطنية ستظل خالدة في سجل التاريخ المصري كرمز للفداء والعزة الوطنية.

وبهذه المناسبة الوطنية الغالية تواصل محافظة كفر الشيخ تنفيذ خطط تنموية طموح في مختلف القطاعات، تشمل رفع كفاءة وتطوير الطرق والكباري لتحسين حركة المرور ودعم الربط بين المراكز والمدن، تنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي غيّرت وجه الريف الكفراوي ورفعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تواصل أعمال تطوير الأسواق والمجازر ورفع كفاءة منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الزراعي والسمكي بما يعزز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وتؤكد وزارة التنمية المحلية استمرار دعمها الكامل لمحافظة كفر الشيخ في استكمال مسيرة التنمية والبناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن.