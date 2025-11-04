تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

يترقب آلاف المواطنين في مختلف المحافظات إعلان نتيجة قرعة الحج لعام 1447هـ - 2026م، والتي أعلنت عنها اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر وزارة السياحة والآثار المصرية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذًا للضوابط والقواعد التي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.



بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

تُعد بوابة الحج المصرية بالرقم القومي المنصة الرسمية التي أطلقتها الدولة لتيسير عمليات التسجيل والاستعلام عن نتيجة قرعة الحج بجميع أنواعه، سواء السياحي أو التابع لوزارتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي.



ويمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة بعد إعلانها رسميًا من خلال رابط البوابة المصرية الموحدة للحج

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

ويتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة داخل الموقع لمعرفة حالة الطلب ونتيجة القرعة فور صدورها، سواء تم الاختيار ضمن الأسماء الفائزة أو في القوائم الاحتياطية.

ضوابط الحج السياحي لعام 2026

من جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي لموسم 1447هـ/2026م تضمنت باقات وبرامج متنوعة تناسب جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أن الأسعار شهدت تخفيضات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه عن الموسم الماضي، دعمًا للمواطنين وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية.

كما كشفت عن برنامج جديد باسم “خمس نجوم أبراج كدانة”، والذي يتيح للحجاج الإقامة داخل أبراج فندقية فاخرة بدلًا من المخيمات المعتادة، ما يمثل نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للحجاج المصريين.

موقع وزارة الداخلية بوابة الحج المصرية 2025

تُعد بوابة الحج التابعة لوزارة الداخلية إحدى أهم المنصات التي تتيح للمواطنين التسجيل والاستعلام عن القرعة بسهولة.

وقد أكدت سامية سامي أن الوزارة تتابع أعمالها بتنسيق كامل مع وزارة الداخلية لضمان انضباط الإجراءات وتكامل الخدمات الرقمية.

كما شددت على أنه لن يُسمح لمن سبق لهم التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة وزارة السياحة، لضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



البوابة المصرية الموحدة للحج

تعمل البوابة المصرية الموحدة للحج على توحيد جميع طلبات الحج تحت نظام إلكتروني مركزي واحد، بحيث تُسجل جميع بيانات الحجاج بشكل رسمي ومعتمد من الوزارات المعنية.

ووفقًا لما أعلنته وزارة السياحة والآثار، فإن البوابة تتضمن عدة ضوابط لضمان سلامة وراحة الحجاج، أبرزها:

استخدام أتوبيسات حديثة موديل 2020 فأحدث، مزودة بأجهزة GPS ومحدد سرعة لضمان الأمان.

عدم السماح بتنفيذ البرامج المشتركة بين الشركات إلا في حالات محددة، على ألا يقل عدد الحجاج في البرنامج الواحد عن 47 حاجًا.

إدراج بيانات جميع الحجاج على النظام الإلكتروني المركزي لضمان تسجيلهم رسميًا ومتابعة رحلتهم منذ مغادرتهم الأراضي المصرية وحتى عودتهم.

التحذير من التعامل مع كيانات غير مرخصة

وحذرت وزارة السياحة والآثار المواطنين من التعامل مع شركات أو كيانات غير مرخصة أو برامج غير معتمدة، مؤكدة أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على الشركات المرخصة من الوزارة لضمان الحفاظ على الحقوق وتجنب أي عمليات نصب أو تلاعب.

وشددت الوزارة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة، وستتابع تنفيذ العقود بدقة لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج في مختلف المستويات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026 بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الحج المصرية الرسمية https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

الضغط على أيقونة الاستعلام عن طلب الحج.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة بدقة.

الضغط على بحث لعرض نتيجة القرعة فور إعلانها رسميًا.

تظهر النتيجة مباشرة، سواء بالقبول أو بالاحتياط، مع تفاصيل الجهة المنظمة والمستوى المخصص للحاج.

أهداف التطوير في موسم الحج 2026

تهدف الدولة هذا العام إلى توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحج وتحقيق أعلى مستوى من التنظيم، من خلال التحول الرقمي الكامل في إدارة المنظومة، بالتعاون بين وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي.

ويُعد إطلاق برنامج “خمس نجوم أبراج كدانة” ودمج أنظمة النقل الذكي ضمن الحافلات من أبرز ملامح التطوير الجديدة، التي تؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمة وضمان رحلة حج آمنة ومريحة للمواطنين.