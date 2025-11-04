قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
محافظات

لبيك اللهم لبيك.. ترقب وانتظار قبل بدء قرعة الحج في الإسماعيلية

خلال الانتظار
خلال الانتظار
الإسماعيلية انجي هيبة

وسط فرحة المواطنين، تجري  اليوم الثلاثاء، قرعة الحج في محافظة الاسماعيلية  على أن يتم إعلان القرعة بشكل متتالي في باقي مديريات الأمن.


وأعلنت وزارة الداخلية عن مواعيد إجراء القرعة العلنية لحج القرعة لموسم عام 2026، والتي ستجري على مدار ستة أيام متتالية بمقار مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، بداية من يوم السبت الأول من نوفمبر وحتى يوم الخميس السادس من الشهر ذاته.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تنظيم موسم الحج وفق أعلى معايير الشفافية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرعة تُجرى بشكل علني أمام الحضور من المواطنين والمتقدمين، وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى ضمان النزاهة والشفافية الكاملة في جميع مراحل الاختيار.

كما أتاحت الوزارة أمام المواطنين إمكانية حضور فعاليات القرعة في مقار مديريات الأمن بالمحافظات لمن يرغب في متابعة الحدث بشكل مباشر، مع توفير وسائل بديلة للاستعلام عن النتائج دون الحاجة للحضور الشخصي.

الداخلية تتيح نتائج قرعة الحج أون لاين
ويمكن للراغبين في معرفة نتائجهم الدخول إلى البوابة المصرية للحج عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، حيث يتم إعلان النتائج فور إتمام القرعة في كل محافظة، كما خصصت الوزارة خدمة صوتية على الرقم 0227983000 تتيح للمواطنين الاستعلام بسهولة ويسر عن موقفهم من القرعة، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن.

تيسيرات مقدمة من الداخلية للحجاج
وتقدم الداخلية تيسيرات عديدة لضيوف الرحمن وتشمل هذه التيسيرات اختيار فنادق إقامة قريبة من الحرمين الشريفين، وتخصيص مخيمات مميزة ومجهزة بكافة الخدمات في المشاعر المقدسة، إلى جانب توفير ضباط مرافقين من بعثة الوزارة لتقديم الدعم اللازم للحجاج ومساعدتهم في مختلف المواقف التنظيمية والإنسانية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية قرعة حج الإسماعيلية

