السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم

تعلن وزارة السياحة والآثار اليوم الثلاثاء قرعة الحج السياحي 2026، على أن تُنشر النتائج عبر البوابة المصرية الموحدة، مع إتاحة الاستعلام للمتقدمين باستخدام الرقم القومي.



رابط الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2026



كشفت وزارة السياحة والآثار عن رابط الاستعلام عن قرعة الحج السياحي 2026،والذى يوفر لك معرفة موقفك من الفوز بالحج للموسم الجديد أو وجدك في قائمة الاحتياطي عبر الضغط هنا.



أوضحت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد المواطنين المتقدمين عبر شركات السياحة تجاوز 114 ألف مواطن هذا العام، مشيرة إلى حرص الوزارة على الحفاظ على تنويع برامج الحج السياحي لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين (خمس نجوم، اقتصادي، بري) بما يتيح فرصًا عادلة تتناسب مع القدرات المادية للراغبين في أداء الفريضة.



وأضافت أنه، وفقًا لتوجيهات الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم تخفيض أسعار برامج الحج هذا الموسم بنسب تراوحت ما بين 5 آلاف و20 ألف جنيه مقارنةً بالموسم الماضي.

وقد راعت الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام مصلحة المواطنين، وساهمت في خلق تنافس صحي بين شركات السياحة وبما يضمن حقوق الشركات وينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة ويحقق التوازن بين السعر ومستوى الخدمة، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي شركة تخالف الضوابط أو تتلاعب بحقوق المتقدمين.