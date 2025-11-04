موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار

تُهيب محافظة البحيرة بالمواطنين والمزارعين ضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر وسقوط الأمطار المصحوبة بالبرق والرعد، حرصًا على سلامة الجميع وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، مع جاهزية كافة المعدات وتمركزها في النقاط الحيوية تحسبًا لأي طارئ، مشددة على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة العامة خاصة في المناطق الريفية والزراعية.

جاء ذلك بالتزامن مع وقوع ثلاث حوادث متفرقة اليوم الاثنين، شهدتها مراكز دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار، أسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفل، وإصابة سيدة صعقًا بالبرق، ونفوق دابة خلال تواجدهم في الأراضي الزراعية أثناء هطول الأمطار وحدوث البرق.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من المستشفيات الثلاثة بوصول الضحاياأنور فتحي أنور 37 عامًا من زاوية غزال دمنهور، و عبد الرحمن عيد سعيد 11 عامًا من الضهرية إيتاي البارود و أحمد فرج سعيد 23 عامًا من سيدي غازي كفر الدوار إلى جانب إصابة هاجر سلامة شعبان 27 عامًا بحروق في اليد والفخذ إثر الصعق ، وتم نقل الجثامين للمستشفيات، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت المحافظة في بيانها أهمية اتباع التعليمات الآتية لتجنب الأخطار المحتملة عدم التواجد في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث البرق و تجنب لمس أعمدة وكابلات الكهرباء أو الاقتراب من تجمعات المياه و عدم الوقوف أسفل الشرفات القديمة أو الأشجار و توخي الحذر أثناء القيادة وقت الأمطار.

وشددت المحافظة على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والالتزام بالإرشادات الصادرة لحمايتهم من مخاطر التقلبات الجوية