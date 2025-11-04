بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة

شهدت مراكز دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار في محافظة البحيرة، الاثنين، ثلاثة حوادث متفرقة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص بينهم صغير، بينما أصيبت سيدة صعقا بالبرق خلال وجودهم في الأرض الزراعية، كما تسبب البرق في نفوق دابة.

وجرى نقل الجثامين إلى مستشفيات دمنهور التعليمي وكفر الدوار العام وإيتاي البارود المركزي، بينما جرى نقل المصابة إلى مستشفى دمنهور التعليمي للعلاج، وتم تحرير محضر بالوقائع الثلاثة، وباشرت جهات التحقيق أعمالها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى التعليمي بوصول كل من: أنور فتحي أنور، 37 عامًا، مزارع، مقيم زاوية غزال بنطاق ذات المركز جثة هامدة، وإصابة هاجر سلامة شعبان، 27 عامًا، ربة منزل، ومقيمة زاوية غزال، بحروق بالساعد الأيسر والفخذ الأيسر إثر صعق بسبب البرق.

كما تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام بوصول عبد الرحمن عيد سعيد محمود، 11 عامًا، مقيم قرية الضهرية بنطاق ذات المركز، جثة هامدة إثر صعق بسبب البرق خلال وجوده بأرض زراعية بالقرية، ونفوق دابة.

كما تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بتلقيه إخطارًا من المستشفى العام، بوصول أحمد فرج سعيد عبد الفضيل، 23 عامًا، مقيم قرية سيدى غازي بنطاق ذات المركز جثة هامدة، جراء صعق بسبب البرق.

وجرى التحفظ على الجثامين الثلاثة تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الوقائع الثلاثة.