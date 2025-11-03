قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلميا.. وسنظل ملتزمون باتفاقية الضمانات
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
محافظات

فوز 1285 مواطنًا.. محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إجراء قرعة حج الداخلية

ساندي رضا

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة،  احتفالية إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 2026، التي نظمتها مديرية أمن البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي.

كما حضر القرعة اللواء حسن موافي  السكرتير العام للمحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم.

 بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني الجمهورى وتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة للدكتورة جاكلين عازر التى قدمت خالص التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسفرًا ميسّرًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن، داعية المولى عز وجل أن يتقبّل منهم صالح الأعمال، وأن يحفظ مصرنا الغالية وينعم عليها بالأمن والأمان.

كما أعربت عن أمنياتها بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام في قرعة الحج.

واكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة الخدمات المقدمة  لجميع الحجاج حيث سيتم متابعتهم منذ إنهاء إجراءات السفر وحتى عودتهم سالمين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية خلال رحلتهم المباركة.

كما تقدّمت المحافظ بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمد عمارة – مدير أمن البحيرة، وقيادات وزارة الداخلية ومديرية الأمن، لما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم راقٍ لضمان سير إجراءات القرعة الإلكترونية بكل شفافية وحيادية ويسر، وتوفير كافة التيسيرات للمواطنين في سبيل أداء هذه الفريضة المباركة.

وفى كلمته أشار مدير أمن البحيرة، إلى أنه منذ فتح باب قبول طلبات الحج في 12 أكتوبر الماضي، بلغ عدد المتقدمين لمديرية أمن البحيرة 4168 مواطنًا بإجمالي 3162 طلبًا وهم من أجريت عليهم القرعة الإلكترونية العلنية لهذا العام، وأسفرت عن فوز 1285 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، من بينهم 14 من كبار السن بنسبة 1% من الحصة الإجمالية، إلى جانب قائمة احتياطية تضم 641 حاجًا.

وقد تم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية في تنظيم قرعة الحج، وذلك وسط أجواء من الترقب والدعاء والفرحة العارمة بين المواطنين.

واختُتمت الاحتفالية وسط أجواء من الفرحة والدعاء والشكر، حيث عبّر المواطنون الفائزون عن سعادتهم الغامرة، مقدمين الشكر لوزارة الداخلية ومحافظة البحيرة على ما وجدوه من اهتمام وتنظيم متميز، سائلين الله أن يديم الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة.

