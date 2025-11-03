إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارة محملة بالطوب في البحيرة

أصيب 21 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى محملة بالطوب، على الطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة محملة بالطوب، على الطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- السيد علي زيتون 59 عاما، محمد أحمد الششتاوى 20 عاما، شحاته محمد أحمد38 عاما، محمد رجب ماضى 19 عاما، محمد عطية رمضان، 50 عاما، السيد عوض شريف، 38 عاما، شاهندا سمير سعد عبد الغني، 26 عاما، أحمد عزت عوض محمد، 30 عاما، السيد محمد السيد السقا، 21 عاما، يوسف أحمد عوينات، 24 عاما، بسمة سعد مسعد، 19 عاما، محمود عبد الجواد معوض، 39 عاما.

كما أصيب كل من:- عبد الرحمن رجب أحمد، 21 عاما، عبد الرحمن جمعه غانم، 29 عاما، محمد علي الشيخ، 18 عاما، محمد عمرو أبو الوفا، 20 عاما، ياسمين عبد العزيز ورشان، 18 عاما، محمد علي حسن، 28 عاما، السيد احمد عبد الجواد، 28 عاما، أحمد السيد عبد الجواد، 48 عاما، منار أحمد قاسم، 18 عاما، وجميعهم مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم لخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة.