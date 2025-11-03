قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم سيارة محملة بالطوب في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

أصيب 21 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى محملة بالطوب، على الطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين لمستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وسيارة محملة بالطوب، على الطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية.

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- السيد علي زيتون 59 عاما، محمد أحمد الششتاوى 20 عاما، شحاته محمد أحمد38 عاما، محمد رجب ماضى 19 عاما، محمد عطية رمضان، 50 عاما، السيد عوض شريف، 38 عاما، شاهندا سمير سعد عبد الغني، 26 عاما، أحمد عزت عوض محمد، 30 عاما، السيد محمد السيد السقا، 21 عاما، يوسف أحمد عوينات، 24 عاما، بسمة سعد مسعد، 19 عاما، محمود عبد الجواد معوض، 39 عاما.

كما أصيب كل من:- عبد الرحمن رجب أحمد، 21 عاما، عبد الرحمن جمعه غانم، 29 عاما، محمد علي الشيخ، 18 عاما، محمد عمرو أبو الوفا، 20 عاما، ياسمين عبد العزيز ورشان، 18 عاما، محمد علي حسن، 28 عاما، السيد احمد عبد الجواد، 28 عاما، أحمد السيد عبد الجواد، 48 عاما، منار أحمد قاسم، 18 عاما، وجميعهم مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وجار تقديم لخدمات الطبية والاسعافات اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة.

البحيرة حادث تصادم سيارة محملة بالتوب ادكو محافظة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

ترشيحاتنا

رانيا المشاط

التخطيط تشارك في مناقشة تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية

إي اف چي

مجموعة إي اف چي القابضة: إتمام زيادة رأس المال في بنك نكست بنجاح بقيمة 4.2 مليار جنيه

قمح

المنوفي: إنشاء 50 صومعة جديدة خطوة استراتيجية لحماية الأمن الغذائي

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد