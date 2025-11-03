محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إجراء قرعة الحج العلنية لوزارة الداخلية

شهدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ومساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اللواء محمد عمارة ، احتفالية إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 2026، والتي نظمتها مديرية أمن البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي ، وذلك في أجواء روحانية مفعمة بالمشاعر الإيمانية ، وبحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم .

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أنه منذ فتح باب قبول طلبات الحج في 12 أكتوبر الماضي، بلغ عدد المتقدمين لمديرية أمن البحيرة 4168 مواطنًا بإجمالي 3162 طلبًا وهم من أجريت عليهم القرعة الإلكترونية العلنية لهذا العام، وأسفرت عن فوز 1285 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، من بينهم 14 من كبار السن بنسبة 1% من الحصة الإجمالية، إلى جانب قائمة احتياطية تضم 641 حاجًا.

وأضاف انه تم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية في تنظيم قرعة الحج .

من جانبها ، اكدت الدكتورة جاكلين عازر على ان محافظة البحيرة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة الخدمات المقدمة لجميع الحجاج ، حيث سيتم متابعتهم منذ إنهاء إجراءات السفر وحتى عودتهم سالمين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية خلال رحلتهم المباركة.

وقدمت محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، وقيادات وزارة الداخلية ومديرية الأمن، لما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم راقٍ لضمان سير إجراءات القرعة الإلكترونية بكل شفافية وحيادية ويسر، وتوفير كافة التيسيرات للمواطنين في سبيل أداء هذه الفريضة المباركة.

كما قدمت خالص التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسفرًا ميسّرًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن، داعية المولى عز وجل أن يتقبّل منهم صالح الأعمال، وأن يحفظ مصرنا الغالية وينعم عليها بالأمن والأمان ، متمنيه بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام في قرعة الحج.