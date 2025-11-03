قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
محافظات

محافظ البحيرة ومدير الأمن يشهدان إجراء قرعة الحج العلنية لوزارة الداخلية

شهدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر ومساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اللواء محمد عمارة ، احتفالية إجراء القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 2026، والتي نظمتها مديرية أمن البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي ، وذلك في أجواء روحانية مفعمة بالمشاعر الإيمانية ، وبحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، وعدد كبير من المواطنين المتقدمين للحج وذويهم .

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أنه منذ فتح باب قبول طلبات الحج في 12 أكتوبر الماضي، بلغ عدد المتقدمين لمديرية أمن البحيرة 4168 مواطنًا بإجمالي 3162 طلبًا وهم من أجريت عليهم القرعة الإلكترونية العلنية لهذا العام، وأسفرت عن فوز 1285 حاجًا وحاجة من أبناء المحافظة، من بينهم 14 من كبار السن بنسبة 1% من الحصة الإجمالية، إلى جانب قائمة احتياطية تضم 641 حاجًا.

وأضاف انه تم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية من خلال تطبيق أعلى معايير الشفافية في تنظيم قرعة الحج .
من جانبها ، اكدت الدكتورة جاكلين عازر على ان محافظة البحيرة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة الخدمات المقدمة لجميع الحجاج ، حيث سيتم متابعتهم منذ إنهاء إجراءات السفر وحتى عودتهم سالمين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية لتقديم كل أوجه الدعم والرعاية خلال رحلتهم المباركة.

وقدمت محافظ البحيرة بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، وقيادات وزارة الداخلية ومديرية الأمن، لما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم راقٍ لضمان سير إجراءات القرعة الإلكترونية بكل شفافية وحيادية ويسر، وتوفير كافة التيسيرات للمواطنين في سبيل أداء هذه الفريضة المباركة.

كما قدمت خالص التهنئة للحجاج الفائزين، متمنية لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسفرًا ميسّرًا وعودة آمنة إلى أرض الوطن، داعية المولى عز وجل أن يتقبّل منهم صالح الأعمال، وأن يحفظ مصرنا الغالية وينعم عليها بالأمن والأمان ، متمنيه بالتوفيق لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام في قرعة الحج.

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

نتنياهو

النيابة الإسرائيلية ترفض طلب نتنياهو تقصير جلسة محاكمته

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض طفيف

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض طفيف

الفاشر

الجنائية الدولية: الفظائع المرتكبة في الفاشر قد تشكل جرائم حرب

جاءت بديلة لـ يسرا والكهربا قطعت.. هالة صدقي تكشف كواليس بدايتها الفنية بمهرجان vs-film

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

