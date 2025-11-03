قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الإيرانية: برنامجنا النووي سلميا.. وسنظل ملتزمون باتفاقية الضمانات
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
محافظات

تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية بالبحيرة

بيطرى البحيرة
بيطرى البحيرة
ساندي رضا

تواصل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025 بجميع مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم، آمس  عن تحصين 17708 رؤوس ماشية، ليصل بذلك إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة إلى 117514 رأسًا، وذلك من خلال الإدارات البيطرية الداخلية والخارجية المنتشرة بكافة المراكز.

كما تم تكليف طبيب بيطري بكل سوق لفحص الحيوانات واكتشاف أي بؤر مرضية محتملة، حيث جرى فحص الماشية بأسواق دمنهور والمحمودية، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه أو أمراض وبائية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لمربي الماشية للتعريف بفوائد التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية، مشددةً على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.

