تحصين أكثر من 117 ألف رأس ماشية بالبحيرة

تواصل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025 بجميع مدن ومراكز المحافظة.

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم، آمس عن تحصين 17708 رؤوس ماشية، ليصل بذلك إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة إلى 117514 رأسًا، وذلك من خلال الإدارات البيطرية الداخلية والخارجية المنتشرة بكافة المراكز.

كما تم تكليف طبيب بيطري بكل سوق لفحص الحيوانات واكتشاف أي بؤر مرضية محتملة، حيث جرى فحص الماشية بأسواق دمنهور والمحمودية، ولم يتم رصد أي حالات اشتباه أو أمراض وبائية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد لمربي الماشية للتعريف بفوائد التحصين ودوره في حماية الثروة الحيوانية، مشددةً على ضرورة الالتزام بمواعيد التحصينات الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بالأمراض الوبائية.