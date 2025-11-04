إزالة 16 حالة تعد بالبناء على مساحة 12 قيراطاً بالشرقية .. صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه 27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والممتدة حتي نهاية نوفمبر 2025، للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، لافتاً إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية المعنية، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

أوضح محافظ الشرقية أن حملات الإزالة عقب تمديد المرحلة الثالثة للموجة ٢٧ أسفرت عن إزالة ١٦ حالة تعدي بالبناء علي مساحة ١٢ قيراطاً و ٦ أسهم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أكد المحافظ أن تلك الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.