بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة وسوق النقل البحري، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة مع عملائها للتشاور بشأن خطط وجداول الإبحار خلال الفترة المقبلة.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تفعيل قنوات التواصل المباشرة مع العملاء من الخطوط والتوكيلات الملاحية لتبادل الرؤى والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.

وأوضح الفريق ربيع أن مؤشرات حركة الملاحة بالقناة على مدار الأشهر الماضية شهدت تحسناً نسبياً على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة مقارنة بالمعدلات المحققة في ذات الفترة خلال العام الماضي حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور 4405 سفينة بحمولات قدرها 185 مليون طن، مقابل عبور 4332 سفينة بحمولات قدرها 167.6 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قمة شرم الشيخ للسلام انعكست إيجابا على هدوء الأوضاع في المنطقة وعودة العديد من السفن للعبور مجدداً من القناة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي عودة 229 سفينة كأعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس نجحت في زيادة معدلات الأمان بالمجرى الملاحي للقناة من خلال الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وتعميق التفريعة الغربية لبورسعيد بطول 17 كم للمساهمة في خدمة ميناء غرب بورسعيد ولتوفير بديل كفء للتفريعة الشرقية في حالات الطوارئ.

وحث الفريق ربيع التوكيلات الملاحية على بث رسائل طمأنة للخطوط الملاحية للعودة للعبور مجدداً من قناة السويس، مثمناً الخطوة السباقة من الخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM" لعودة سفينتي حاويات عملاقة تابعة للخط الملاحي للعبور من القناة بحمولات تزيد عن 170 ألف طن لكل سفينة.

فيما أعرب الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها التوكيلات الملاحية باعتبارها حلقة وسيطة هامة بين هيئة قناة السويس والخطوط الملاحية الكبرى، مؤكدا سعي الهيئة الدائم للتعرف عن قرب على تطلعات ومتطلبات العملاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

من جانبه، ثمن اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون جهود الهيئة لتحقيق التواصل الدوري مع كافة الخطوط الملاحية والجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي، واقترح دراسة إمكانية تقديم حوافز مرتبطة بأعداد وحمولات السفن لتشجيع عبور السفن عبر القناة، متوقعاً حدوث إنفراجة كبيرة في بداية العام المُقبل بمشيئة الله.

كما أكد عمر غاربو ممثل الخط الملاحي ميرسك حرص المجموعة على زيادة حجم استثماراتها في مصر في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، مشيرا في هذا الصدد إلى اللقاء المثمر الذي جمع رئيس المجموعة روبرت أوجلا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الشهر الماضي.

فيما أشار الربان محمد بدوي ممثل توكيل الخليج إلى ضرورة التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية "IMO " لتوضيح التطورات الإيجابية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ونقلها إلى المجتمع الملاحي الدولي كرسائل طمأنة مباشرة، كما دعا إلى ضرورة دراسة تكامل دور قناة السويس مع مشروعات النقل الذكي فيما يتعلق بتجارة الترانزيت مع دول الخليج العربي.

كما أشاد ممثل توكيل الخليج بجهود تطوير وتحديث الأسطول البحري للهيئة والتي أضفت شكلاً حضارياً وارتقاءً بمستوى الخدمات المقدمة، واقترح مساهمة الهيئة في تطوير منظومة الخدمات اللوجيستية التي تقدمها التوكيلات الملاحية للسفن العابرة للقناة من خلال لنشات بحرية يتم بناؤها بترسانات وشركات الهيئة وبالتعاون مع بعض الجهات التمويلية.

أما طارق زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان فأكد على العلاقة الاستراتيجية التي تجمع الخط الملاحي الفرنسي بهيئة قناة السويس، معتبرا أن قناة السويس هي نقطة التحول الحقيقية في تطور و توسع نشاط الخط الملاحي من النطاق الإقليمي إلى النطاق العالمي.

كما أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM بأنه لابديل عن قناة السويس وهو التوجه الذي يعكسه تمسك المجموعة بالعبور من قناة السويس متوقعاً زيادة رحلات المجموعة عبر قناة السويس خلال الفترة المقبلة لاسيما مع اتجاه المجموعة للتوسع وزيادة حجم أعمالها ببناء سفن جديدة.

وأشاد محمد السعيد ممثل شركة LETH Egypt بالسياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة وما قدمته من حوافز وتخفيضات لتشجيع سفن الحاويات على العبور من القناة، متوقعاً زيادة معدلات الملاحة بالقناة خلال الفترة المقبلة.

أما وسيم شكري ممثل توكيل WILHELMSEN فطالب بدراسة تقديم حوافز لجذب ناقلات البترول وسفن البضائع وسفن الصب والتي لاتتطلب وقتا كبيرا لتعديل جداول إبحارها.

فيما أوضحت ياسمين النشار ممثلة الخط الملاحي HAPAG_LIOD حرص المجموعة على متابعة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، مشيرة إلى أهمية نشر المؤشرات الإيجابية من جانب الهيئة بصورة دورية لما تحمله من مصداقية ورسائل طمأنة للخطوط الملاحية.

أما إيهاب فتحي مدير عمليات الخط الملاحي MSC بمنطقة قناة السويس في مصر فتوقع العودة السريعة للسفن التي تعبر من الشمال إلى الجنوب خلال الفترة المُقبلة في ظل استقرار الأوضاع في المنطقة.

فيما أوضح عمرو قنديل ممثل التوكيل الملاحي LBH أن الفرصة سانحة لجذب مزيد من سفن الصب والناقلات للعبور من قناة السويس في ظل استقرار الأوضاع، مشيرا إلى أهمية التركيز على نقل رسائل إيجابية من ربابنة السفن العابرة للقناة لما لها من تأثير إيجابي على الخطوط الملاحية.

أما عبد العزيز نبيل ممثل توكيل إنشكيب فحرص على إلقاء الضوء على الموشرات الإيجابية لنقل صورة واقعية عن تطورات الأوضاع في المنطقة في الحفاظ على العديد من العملاء وجذب عملاء آخرين من بينهم الخط الملاحي"BYD"، كما أشار إلى ارتفاع قيمة رسوم التأمين البحرى للعبور بالمنطقة والذي يظل عائقاً وسبباً رئيسياً في تأخر عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس.

من جهته أكد المستشار أحمد فاروق من توكيل الخليج العربي أن الخط الملاحي EVER GREEN جاهز للعودة للعبور مجددا من قناة السويس فور استقرار الأوضاع بشكل كامل ودائم بالمنطقة.

أما هاني السلامي ممثل توكيل COSCO فأشار إلى ما ستشهده الفترة المقبلة من تغيرات جذرية في المجتمع الملاحي الدولي على صعيد انخفاض قيم نوالين الشحن وتغير معادلة العرض والطلب بما سيساهم في عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور من قناة السويس لاسيما مع عودة الهدوء إلى المنطقة.

وتناول محمود القاضي من توكيل كادمار أهمية التنسيق المشترك بين هيئة قناة السويس والمنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بتعديل تصنيف منطقة البحر الأحمر كمنطقة عالية المخاطر، كما طالب بضرورة الاهتمام بتقديم حوافز مشجعة لفئات أخرى من الأسطول البحري العالمي مثل ناقلات النفط واليخوت السياحية وسفن الصب والتي لا تحتاج لوقت طويل لتغيير جداول الإبحار.

واتفق معه أشرف سامي من توكيل Yang Ming على ضرورة التباحث مع شركات التأمين وغرفة الملاحة الدولية ICS بشأن أسباب الإبقاء على قيم الرسوم العالية للتأمين وحساب تكلفة المخاطر خلال العبور بمنطقة البحر الأحمر.

من جانبها أعربت أماني حلمي ممثل توكيل Dominion عن تفاؤلها باهتمام العملاء بمتابعة المؤشرات الإيجابية بمنطقة البحر الأحمر ومن بينها إدراج العديد من الخطوط الملاحية المشغلة لسفن الركاب العبور من قناة السويس في جداول إبحارها مع بداية العام المقبل بما سيساهم في زيادة مؤشرات الأداء لقناة السويس والموانئ بالمنطقة.

وطالبت ممثل توكيل Dominion بضرورة نشر الإحصائيات الدورية لعبور السفن في القناة كمؤشر إيجابي وأداة تسويقية فاعلة في طمأنة العملاء.

فيما أكد مجدي مصطفى ممثل توكيل Noatum Maritime أن عودة السفن للعبور من قناة السويس مجددا أمرا حتميا، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققها التوكيل في جذب 100 سفينة للعبور من قناة السويس منذ بداية العام والمتوقع زيادتها إلى 130سفينة بنهاية العام الجاري.

ودعا ممثل توكيل Noatum Maritime إلى تقديم حوافز وتخفيضات للسفن العاملة بالغاز الطبيعي في ضوء اهتمام الهيئة بسياسات خضراء صديقة للبيئة.

فيما أشاد عاطف الطناوي ممثل توكيل Crystal بالسياسات التسويقية والتسعيرية التي تنتهجها الهيئة والتي تلائم متطلبات السفن العابرة للقناة.

واختتم رئيس الهيئة الاجتماع بالتأكيد على الدراسة الفورية لكافة المقترحات المقدمة، موجها الدعوة لكافة الخطوط الملاحية لتنفيذ رحلات تجريبية لسفن الحاويات التابعة لها للعبور من قناة السويس.



