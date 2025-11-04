قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عمرو السمدوني: ربط الممرات الوطنية بالإقليمية يجعل مصر مركزًا عالميًا لحركة التجارة العابرة

عمرو السمدوني
عمرو السمدوني

أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية، أن إنشاء الممرات اللوجستية الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحويل مصر إلى مركز محوري في نظام التجارة والنقل الدولي. 

وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروعات كبرى في الموانئ البحرية والمناطق النائية، خاصة في شبه جزيرة سيناء، مما ساهم في تطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء موانئ جافة ومناطق صناعية حرة تدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأشار السمدوني إلى أن الممرات اللوجستية السبعة تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث تعزز القدرات التنافسية وتحفز تدفقات الاستثمار والتجارة. وأكد أن وزارة النقل تسير بخطوات علمية ومنهجية نحو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لجعل مصر المركز الأول للوجستيات في المنطقة.

كما أكد على أهمية خطة الحكومة لربط الممرات الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر كمركز عالمي لحركة التجارة العابرة. 

يذكر أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أكد أن مصر تسير بخطة متكاملة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، موضحًا أنه تم تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ ومراكز التوزيع، في إطار العمل على ربط الممرات الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC). وأشار إلى أن اكتمال مشروعات طابا–العريش، والسخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–الإسكندرية سيجعل من مصر محورًا رئيسيًا في هذا الممر العالمي.

عمرو السمدوني الاقتصاد الوطني التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

سعر الذهب

لو معاك من 6 آلاف إلى 650 الف.. أفضل استثمار في سبائك الذهب

احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية

مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد