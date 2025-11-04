عمرو السمدوني: ربط الممرات الوطنية بالإقليمية يجعل مصر مركزًا عالميًا لحركة التجارة العابرة

أكد الدكتور عمرو السمدوني، السكرتير العام لشعبة النقل الدولي واللوجستيات في غرفة القاهرة التجارية، أن إنشاء الممرات اللوجستية الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحويل مصر إلى مركز محوري في نظام التجارة والنقل الدولي.

وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة مشروعات كبرى في الموانئ البحرية والمناطق النائية، خاصة في شبه جزيرة سيناء، مما ساهم في تطوير البنية التحتية للموانئ وإنشاء موانئ جافة ومناطق صناعية حرة تدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأشار السمدوني إلى أن الممرات اللوجستية السبعة تمثل ركيزة أساسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، حيث تعزز القدرات التنافسية وتحفز تدفقات الاستثمار والتجارة. وأكد أن وزارة النقل تسير بخطوات علمية ومنهجية نحو تنفيذ رؤية القيادة السياسية لجعل مصر المركز الأول للوجستيات في المنطقة.

كما أكد على أهمية خطة الحكومة لربط الممرات الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية لتعزيز موقع مصر كمركز عالمي لحركة التجارة العابرة.

يذكر أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أكد أن مصر تسير بخطة متكاملة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات، موضحًا أنه تم تنفيذ سبعة ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ ومراكز التوزيع، في إطار العمل على ربط الممرات الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وعلى رأسها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC). وأشار إلى أن اكتمال مشروعات طابا–العريش، والسخنة–الإسكندرية، وسفاجا–قنا–الإسكندرية سيجعل من مصر محورًا رئيسيًا في هذا الممر العالمي.