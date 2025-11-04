جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّر منزلًا في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل الحدودية اللبنانية.

وأظهرت صور تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، كتلة من اللهب جراء تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة ميس الجبل الحدودية مع إسرائيل.

الصورة المتداولة

و في سياق آخر، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، و ذلك خلال أخبار عاجلة للمركز.

و أطلقت آليات الاحتــلال النار شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الإحتلال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع خلال اقتحامها كفر عقب شمال القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفاد المركز باقتحام قوات الإحتلال لحي زغير ببلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت برفقة جرافة عسكرية مدينة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، و أطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرق مخيم البريج، فضلا عن اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.