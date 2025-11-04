قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
حال فوز ممداني بانتخابات العمدة.. ترامب يهدد بتقييد التمويل الفيدرالي لنيويورك
الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة.. تفاصيل
محمد أبوالعلا: الفائز من لقاء الزمالك مع بيراميدز سيتوج بالسوبر المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجَّر منزلًا في منطقة كروم المراح شرق مدينة ميس الجبل الحدودية اللبنانية.

وأظهرت صور تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، كتلة من اللهب جراء تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي أحد المنازل في بلدة ميس الجبل الحدودية مع إسرائيل.

الصورة المتداولة 

و في سياق آخر، أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، و ذلك خلال أخبار عاجلة للمركز.

و أطلقت آليات الاحتــلال النار  شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما اقتحمت قوات الإحتلال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى إلقاء قنابل مسيلة للدموع خلال اقتحامها كفر عقب شمال القدس المحتلة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

كما أفاد المركز باقتحام قوات الإحتلال لحي زغير ببلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، كما اقتحمت برفقة جرافة عسكرية مدينة دورا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، و أطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرق مخيم البريج، فضلا عن اقتحام مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ميس الجبل اللهب تفجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

القومي للمرأة يبحث تعزيز الوعي المجتمعي مع القيادات الدينية بكفر الشيخ

اسعاف

ننشر أسماء متوفى ومصابي حادث تصادم سيارة بـ2توك توك بأسوان

اسعاف

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم سيارة و 2 توك توك في أسوان

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد