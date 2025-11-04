سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 4-11-2025

نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025 بالبنوك في مصر اليوم.. سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

انخفاض الدولار

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، قطر الوطني) ليسجل 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، الشركة المصرفية العربية، مصرف أبو ظبي الإسلامي) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا الرقابة المالية: أقساط التأمين تقترب من 68 مليار جنيه خلال 7 أشهر

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، المصرف العربي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، العربي الإفريقي الدولي) لنحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية، البركة، المصرف المتحد) ليسجل 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري، تنمية الصادرات) نحو 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.