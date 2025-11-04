قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون
سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 4-11-2025
التعليم:آخر موعد للتقديم في ظائف المدارس المصرية الألمانية غداً.. عبر هذا الرابط
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلًا في مدينة ميس الجبل اللبنانية
برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 : إطلاق مشاريع جديدة
السيطرة على حريق شب فى مول شهير بالعبور
ماذا كان يقول النبي في الصباح؟.. 19 دعاء يملأ يومك بالأرزاق
حكم غزة حتى 2027.. تفاصيل مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن
السياحة والآثار تعلن قرعة الحج السياحي 2026 .. اليوم
هاني رمزي: الأهلي يملك الأسماء ويفتقد الروح والفاعلية الهجومية
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك 4-11-2025

محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025 بالبنوك في مصر اليوم.. سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قناة السويس لنحو 47.21 جنيه للشراء و47.31 جنيه للبيع.

انخفاض الدولار

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك ( إتش إس بي سي HSBC، القاهرة، قطر الوطني)  ليسجل 47.20 جنيه للشراء و47.30 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، الشركة المصرفية العربية، مصرف أبو ظبي الإسلامي) ليسجل 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (الكويت الوطني، العقاري المصري العربي،  المصرف العربي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي،  العربي الإفريقي الدولي) لنحو 47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( الإسكندرية،  البركة، المصرف المتحد)  ليسجل 47.17 جنيه للشراء و47.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (كريدي أجريكول، أبو ظبي التجاري، تنمية الصادرات) نحو 47.16 جنيه للشراء و47.26 جنيه للبيع.

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سيارات

أكثر علامات السيارات ترخيصا في مصر لشهر أكتوبر.. إليك التفاصيل

داليا البحيري

أحلى عيون| .. داليا البحيري تتصدر التريند لهذا السبب

من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

