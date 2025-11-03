فتح باب التظلمات لمبادرة "بيتك في مصر" للحجز المرفوض والطلبات غير المكتملة

أعلنت مبادرة "بيتك في مصر" عن فتح باب التظلمات للطلبات المرفوضة والطلبات التي لم يتم رفع الإيصالات الخاصة بها في الطرحين الأول والثاني من المرحلة الثانية للمبادرة.

وأكدت المبادرة أن التقديم للتظلمات سيبدأ غدًا الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 12:00 ظهرًا، ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025.

وشددت المبادرة على أنه لن يتم قبول أي تحويلات جديدة بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم التظلمات.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص مبادرة "بيتك في مصر" على إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع طلباتهم وضمان العدالة في عملية الحجز ضمن مشروعات الإسكان المطروحة.



