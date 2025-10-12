سفير مصر بجيبوتي يتابع تنفيذ مشروع محطة "عرتا" للطاقة الشمسية

بحث الدكتور يونس علي جيدي وزير الطاقة الجيبوتي المكلف بالموارد المعدنية، مع السفير عبدالرحمن رأفت سفير مصر في جيبوتي، المشروعات المصرية في جيبوتي وفي مقدمتها إنشاء محطة الطاقة الشمسية بمنطقة "عرتا"، تنفيذاً لمخرجات الزيارة الرئاسية.



تمت خلال اللقاء الذي تم، اليوم الأحد، الإشادة بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبما تشهده العلاقات من زخم سياسي وصدى إيجابي واسع على المستويين الثنائي والإقليمي على كافة الأصعدة في ضوء زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في شهر أبريل 2025.

كما أثنى الجانبان على التعاون القائم في مجال الكهرباء والطاقة بين مصر وجيبوتي كأحد مجالات التعاون ذات الأولوية.



وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الكهرباء والطاقة وتأهيل كوادر وزارة الطاقة الجيبوتية في عدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.