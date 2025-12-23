افتتاح معرض "ألف وجه ووجه” لأحمد رجب صقر في جاليري المشهد.. 24 ديسمبر | صور

يفتتح جاليري المشهد، بالزمالك، معرض "الف وجه ووجه" للفنان التشكيلي الكبير أحمد رجب صقر، يوم 24 ديسمبر الجاري ، في تمام الساعة السادسة مساء، وبذلك بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين و الإعلاميين وبعض من الشخصيات العامة.



وقال الفنان إيهاب اللبان، معد المعرض، إن الفنان الكبير أحمد رجب صقر يأخذنا في رحلة بصرية وتأملية تستكشف الوجه الإنساني بوصفه حقلآ للذاكرة والهوية والتعبير الوجودي حيث تتحول الملامح إلى اثر والملامس إلى ذاكرة ، تتعدد الوجوه وتتماهى بين حضور و قناع بين مايرى وما يحس يتحول فيها الوجه الإنساني إلى مساحة مفتوحة للرمز والدلالة عبر معالجات تشكيلية تختزل وتكثف.

وأوضح إيهاب اللبان، يعتمد صقر على اللون الصريح كونه محفزآ بصريا أوليآ يقود المتلقي إلى عالم مشحون بالروحانية كى يقود الرؤية ويوقظ الوجدان، تتقاطع فيها الفطرة مع الاختزال ويطل منها التراث المصري بروحه العميقة فى صياغة معاصرة، يدعونا لها الفنان احمد رجب صقر للتأمل فى تعددية الوجوه باعتبارها انعكاسا لتعدد التجارب الإنسانية كما لو أن كل وجه مرأه لوجه آخر .



أحمد رجب صقر

من مواليد 1963، قرية طبلوها – مركز تلا – محافظة المنوفية، حصل على بكالوريوس الفنون الجميلة، قسم الجرافيك، من كلية الفنون الجميلة بالقاهرة عام 1987 بتقدير مرتبة الشرف. يعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة.



خلال الفترة من 1995 إلى 1997، أوفد في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال دراسة الدكتوراه، حيث درس الطباعة الفنية والتصوير الجرافيكي بجامعة فرانكفورت، وأقام خلال فترة دراسته عددًا من المعارض الخاصة، كما شارك في ورش ودورات فنية متخصصة داخل الجامعة.

شارك في أكثر من 125 معرضًا جماعيًا محليًا ودوليًا، إضافة إلى عدد من المعارض الخاصة في مجالات التصوير، والرسم، والحفر، والأعمال الفنية المركبة، داخل مصر وخارجها.

نال أكثر من 25 جائزة محلية ودولية، من أبرزها، الجائزة الأولى في بينالي الجرافيك عام 2001، الجائزة الكبرى وأوسكار الإسكندرية عام 1995، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون عام 2020، جائزة التفوق في الفنون.

كما شارك في أكثر من 40 ورشة فنية دولية متخصصة في الجرافيك والتصوير.

تقتني أعماله العديد من المتاحف والمجموعات الخاصة داخل مصر وخارجها، في دول عدة منها: ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، فنلندا، النمسا، الدنمارك، البوسنة، الإمارات، سوريا، المغرب، السعودية، المجر، رومانيا، أوكرانيا، روسيا، اليونان، اليابان، كندا، صربيا، وسلوفاكيا وغيرها.

شغل عضوية العديد من لجان التحكيم الفنية المحلية والدولية، وهو عضو مؤسس لاتحاد الطباعة الفنية، وعضو في عدد من الجمعيات الفنية. كما أشرف وناقش أكثر من مائة بحث علمي في مجال الفنون الجميلة.