آيتن عامر تكشف أسرار وكواليس شخصيتها في مسلسل كله بيحب مودي

كشفت الفنانة آيتن عامر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «كله بيحب مودي»، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية.



وقالت آيتن عامر إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية ابنة الفنان محسن منصور، مشيرة إلى أن الدور يحمل العديد من المواقف الإنسانية والكوميدية التي تضيف روحًا خفيفة على العمل، وتعكس طبيعة العلاقات الأسرية بشكل بسيط وقريب من الجمهور.

وأكدت آيتن أن كواليس التصوير يسودها جو من الفرح والبهجة، وهو ما ينعكس على أداء فريق العمل أمام الكاميرا، لافتة إلى أن التعاون بين جميع المشاركين يسير بشكل إيجابي، مما ساهم في خروج العمل بصورة مميزة.

وأضافت أن مسلسل «كله بيحب مودي» يعتمد على تقديم رسالة اجتماعية مهمة في إطار كوميدي خفيف، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، ومتمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

مسلسل «كله بيحب مودي» يضم نخبة من النجوم، ويُعد من الأعمال المنتظرة التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة.

ويُعد مسلسل «كله بيحب مودي» من الأعمال الدرامية المنتظرة، وهو من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، على رأسهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، ريهام الشناوي، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.