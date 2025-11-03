قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
وزير بريطانيا للشرق الأوسط: افتتاح المتحف المصري الكبير إنجاز استثنائي
حكم الاحتفال بعيد الحب .. دار الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر
الجارديان: انتشال الجثث من تحت الأنقاض بغزة أصعب مهمة في تاريخ الحروب الحديثة
أحمد موسى: المتحف المصري أكبر دعاية للسياحة خلال الـ 100 سنة الماضية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره. 

خريطة الأمطار غدا

عن الظواهر الجوية وخريطة الأمطار تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وجنوبا على (حلايب -شلاتين) مع فرص ضعيفة جدا على مناطق من القارة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 29 19

6 أكتوبر 30 19

بنها 28 20

دمنهور 28 21

وادي النطرون 29 20

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 29 21

شبين الكوم 28 20

طنطا 28 20

دمياط 27 23

بورسعيد 28 24

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 20

العريش 29 18

رفح 29 20

رأس سدر 31 19

نخل 29 12

كاترين 26 11

الطور 34 20

طابا 32 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 27 20

العلمين 26 19

مطروح 24 20

السلوم 25 19

سيوة 27 16

رأس غارب 32 22

حالة الطقس

الغردقة 31 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 30 23

حلايب 29 24

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 24

الفيوم 29 20

بني سويف 29 19

المنيا 31 18

أسيوط 30 18

سوهاج 32 19

قنا 35 20

الأقصر 36 20

أسوان 37 21

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 33 22

الطقس ارشيفيه

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 36 25

المدينة المنورة 33 19

الرياض 29 16

المنامة 30 24

أبوظبي 33 24

الدوحة 32 24

الكويت 32 15

دمشق 29 13

بيروت 27 23

عمان 29 18

القدس 27 19

غزة 28 24

بغداد 33 20

مسقط 33 25

صنعاء 24 08

الخرطوم 39 25

طرابلس 24 19

تونس 24 13

الجزائر 20 11

الرباط 26 17

نواكشوط 38 26

الطقس في مصر

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 23 05

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 22 11

نيودلهي 30 19

جاكرتا 33 24

بكين 17 06

كوالالمبور 34 25

طوكيو 18 09

أثينا 22 16

روما 21 07

باريس 17 11

مدريد 19 10

برلين 14 07

لندن 16 14

مونتريال 11 05

موسكو 10 05

نيويورك 16 08

واشنطن 18 05

أديس أبابا 24 10

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا خريطة الأمطار غدا درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة والإسكندرية وبقية المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

ترشيحاتنا

أبطال رفع الأثقال

صبحي وإدريس يلتقيان أبطال رفع الأثقال لبحث سبل دعمهم وتطوير برامج الإعداد

الغندور

الغندور يثير الجدل: روح الأهلي راحت لهذا السبب

حسن شحاتة

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

بالصور

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ستغير شكل بشرتك وجسمك

الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك
الأفوكادو.. الفاكهة الدهنية اللي بتغير شكل بشرتك وجسمك

ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
"ينحني الزمن أمام مجد مصر".. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة الأولى انتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

من أول حب إلى آخر خيبة.. كيف تغيرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟
من أول حب إلى آخر خيبة: كيف تغيّرت نظرة المصريين إلى عيد الحب؟

بزيادة 30%‏‏.. عدد السيارات المرخصة بالسوق المصري لشهر أكتوبر

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

فيديو

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد