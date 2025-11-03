سقوط أمطار بعدد من المحافظات.. الأرصاد تكشف مفاجأة للمواطنين عن حالة الطقس

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد منذ أمس الأحد أمطارا، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، مشيرا إلى أن بعض المحافظات تتأثر بأمطار رعدية.

وأوضح أن هذه السحب الرعدية تشمل مناطق من محافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية الغربية، وبالتحديد مناطق من الإسكندرية والضبعة ومطروح.

وقال محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية ما بين 27 و29 درجة على القاهرة، أي أن الأجواء تعتبر معتدلة إلى مائلة للحرارة، وهذا الوضع مستمر معنا على الأقل لمدة أربعة أو خمسة أيام قادمة.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فترة استقرار نسبي في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة غداً على بعض مناطق بالسواحل الشمالية."

وأشار محمود شاهين إلى أن الشبورة المائية تتواجد صباحا على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا على قائدي المركبات توخي الحذر إثناء القيادة.