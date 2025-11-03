أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، وهناك أمطار يكون معها رياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج من البيت، وارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين أجواء خريفية قريبة من الأجواء الشتوية، وأن البلاد تشهد من أمس الأحد أمطار، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وأن الأمطار في بعض المحافظات تتأثر بأمطار رعدية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو، وأن هناك منخفض السودان الموسمي، وأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن فرص أمطار اليوم متوسطة رعدية على شمال الصعيد، وستصل للسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وأن الأمطار الرعدية يكون معها رياح ويكون معها اتربة ورمال مثارة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 27 19

العاصمة الإدارية 28 18

6 أكتوبر 28 18

بنها 27 19

دمنهور 26 19

وادي النطرون 27 20

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 29 20

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 26 19

طنطا 26 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 28 19

السويس 27 19

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 28 18

نخل 30 13

كاترين 27 11

الطور 30 20

طابا 31 18

شرم الشيخ 33 23

الإسكندرية 29 20

العلمين 28 19

مطروح 26 18

السلوم 26 19

سيوة 28 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 31 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 33 23

حلايب 30 24

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 31 23

الفيوم 29 19

بني سويف 29 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 18

سوهاج 36 19

قنا 38 20

الأقصر 38 20

أسوان 39 23

الوادي الجديد 36 20

أبو سمبل 39 23