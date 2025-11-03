قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين ترد على اتهامات ترامب بإجرائها تجارب نووية سرًا
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو

عواصف
عواصف
البهى عمرو

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، وهناك أمطار يكون معها رياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج من البيت، وارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين أجواء خريفية قريبة من الأجواء الشتوية، وأن البلاد تشهد من أمس الأحد أمطار، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وأن الأمطار في بعض المحافظات تتأثر بأمطار رعدية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو، وأن هناك منخفض السودان الموسمي، وأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن فرص أمطار اليوم متوسطة رعدية على شمال الصعيد، وستصل للسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وأن الأمطار الرعدية يكون معها رياح ويكون معها اتربة ورمال مثارة.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر


المدينة - العظمى - الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 18
بنها 27 19
دمنهور 26 19 
وادي النطرون 27 20
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 29 20 
الزقازيق 27 19 
شبين الكوم 26 19 
طنطا 26 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 28 19 
السويس 27 19 
العريش 30 18 
رفح 29 18 
رأس سدر 28 18 
نخل 30 13 
كاترين 27 11 
الطور 30 20 
طابا 31 18 
شرم الشيخ 33 23 
الإسكندرية 29 20 
العلمين 28 19 
مطروح 26 18 
السلوم 26 19 
سيوة 28 16 
رأس غارب 31 22 
الغردقة 32 22 
سفاجا 31 22 
مرسى علم 33 23 
شلاتين 33 23 
حلايب 30 24 
أبو رماد 32 22 
رأس حدربة 31 23 
الفيوم 29 19 
بني سويف 29 20 
المنيا 31 19 
أسيوط 32 18 
سوهاج 36 19 
قنا 38 20 
الأقصر 38 20 
أسوان 39 23 
الوادي الجديد 36 20 
أبو سمبل 39 23

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية طقس أمطار أمطار رعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

المتهمون

القبض على المتهمين بالإستيلاء على سيارة من معرض بالإسكندرية

ضبط 12 رجل و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

ضبط 12 رجلا و5 سيدات استغلوا 16 طفلا في التسول

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد