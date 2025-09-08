كاراسكو يرفض 5 عروض لمغادرة الشباب السعودي

رفض البلجيكي يانيك كاراسكو 5 عروض لمغادرة نادي الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت وكالة “GOL International”، لصحيفة الرياضية، أن اللاعب تلقَّى أكثر من خمسة عروض خلال «الميركاتو»، لكنع استقر على البقاء مع الشباب.

كانت تقارير صحفية، أكدت أن كاراسكو ضمن اهتمامات نادي بشكتاش التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الستوية الحالية.

وانضم اللاعب البلجيكي إلى الشباب السعودي في صيف 2023، قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وخاض كاراسكو 46 مباراة بقميص الشباب، سجل 14 هدفًا وقدم 13 تمريرة حاسمة.