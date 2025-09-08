قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
رياضة

الغندور يشيد بـ حسام حسن مدرب المنتخب الوطني

حسام حسن
حسام حسن
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي خالد الغندور منشوراً بشأن المدرب حسام حسن مدرب منتخب مصر.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:"سيظل حسام حسن أحسن رأس حربة في تاريخ مصر و من الأفضل في افريقيا  و الحضري أفضل حارس في تاريخ مصر و أفريقيا و سيظل أحمد حسن أسطورة خط الوسط في مصر و أفريقيا".

ويري أحمد أبومسلم، نجم الأهلي السابق، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، من أساطير القلعة البيضاء.


وقال أحمد أبومسلم، في تصريحات عبر فضائية اون سبورتس 2: “شيكابالا، أسطورة، لأنه حالة وكاريزما ولعيب الجماهير كلها بتعشقه وكورته سهلة تحب تتفرج عليه”.

وأضاف: "في وقت شيكابالا، مع نادي الزمالك مكنش معاه نجوم الفريق»، مضيفًا: «شيكابالا، كان ينقصه العقلية".

وتابع: "عماد متعب، لعيب كبير، ومحمد بركات لعيب كبير، لكن مش أساطير، كانوا لازم يكونوا مؤثرين مع المنتخب عشان يبقوا أساطير".

وختم: "حسام حسن، أسطورة لأنه حقق بطولات مع الأهلي والزمالك ومنتخب مصر".

حسام حسن ليفربولا منتخب مصر

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

الطماطم

محمد سامي

رد كليتي .. محمد سامي يعلن عن عمله الدرامي الجديد

يوسف عثمان

بالصور

الثوم النيء.. السلاح الخفى ضد السرطان وضعف المناعة

رينو تدخل سباق السيارات الهجينة بـ Symbioz E-Tech 160

الأسماك مرتين أسبوعيا.. وصفة الأطباء لصحة جيدة

9 نجوم يدخلون عش الزوجية.. أحدثهم هاجر السراج

حجاب أسما شريف منير

قرار مفاجئ .. هل ارتدت أسما شريف منير الحجاب؟

تكريم وزير الدفاع للقادة

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

خسوف القمر الدموي

القمر أحمر وانحسار مياه البحر .. مشاهد الخسوف في سماء مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

