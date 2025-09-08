الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم يتقدم بشكوى رسمية ضد نظيره المصري .. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تقديم شكوي رسمية من الاتحاد الإثيوبي ضد نظيره الاتحاد المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الباسط :"الاتحاد الإثيوبي يتقدم بشكوى رسمية ضد نظيره الاتحاد المصري وذلك للأسباب التالية:

استخدام الليزر خاصة خلال ركلتي الجزاء لمضايقة وتشتيت تركيز حارس المرمى وبالتالي المساس بالعدالة والنزاهة

واضاف :"عدم احترام النشيد الوطني الإثيوبي بإطلاق صافرات وسخرية".

وختم :"طالب الاتحاد الإثيوبي فيفا ببدء تحقيق رسمي وتحميل الاتحاد المصري مسؤولية سوء سلوك مشجعيه".