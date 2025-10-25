اللواء الدويري: مكالمة سرية هددت بتحويل صفقة شاليط إلى تفاوض على جثة

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن كواليس حاسمة في مفاوضات صفقة شاليط، تؤكد الدور المحوري الذي لعبته مصر في إدارة الأزمة.

وقال الدويري خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "أثناء وجودي في غزة، تلقيت اتصالًا هاتفيًا في الثالثة صباحًا، من شخص تحدث بلهجة حادة وجادة، دون أي مقدمات أو تحية، قال: اسمع اللي بقولك عليه، المكالمة دي مهمة جدًا، بلغ الإسرائيليين: إذا استمر قصف وتدمير المنازل الفلسطينية، سيتم التفاوض على جثة، وليس على أسير حي.. مع السلامة".

وأضاف: "أُرجّح أن المتصل كان أبو عبيدة، وبعد انتهاء المكالمة مباشرة، تواصلت فورًا مع أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإسرائيلية وأبلغته بالرسالة، وقلت له: هذه رسالة جادة للغاية، وإذا استمر القصف، فإن التفاوض سيكون على جثة".

وأشار الدويري إلى أن مصر نقلت الرسالة رسميًا للجانب الإسرائيلي، بما في ذلك لوزير الدفاع ورئاسة الوزراء، ما أسفر عن تهدئة فورية، وقال: "بالفعل، في اليوم التالي تم فرض هدنة بضغوط مصرية مباشرة، وكان ذلك في عام 2006".