قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رائع وموهوب.. شيكو بانزا يدافع عن محمد السيد بعد الهجوم عليه
ضربة بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس
حداد عام ..تايلاند تعلن وفاة الملكة الأم سيريكيت
ترويع شاب معاق بكلب شرس داخل سيارة.. ماذا حدث في الفيوم؟
الدويري: ألمانيا فشلت في صفقة شاليط.. ومصر أنجزت المفاوضات بنجاح
الدويري يروي قصة قيادي من حماس لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلي
وكيل المخابرات العامة السابق يكشف كواليس نقل مفاوضات صفقة شاليط للقاهرة
البنتاجون يوافق علي تبرع مجهول الهوية لدفع رواتب الجنود
أعمال قبل الفجر بساعة.. 8 عبادات يحبها الله ويغفل عنها كثيرون
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
الأجهزة الأمنية تفحص واقعة تعدي صاحب عقار على مسن بالسويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللواء الدويري: مكالمة سرية هددت بتحويل صفقة شاليط إلى تفاوض على جثة

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق
اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق

كشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن كواليس حاسمة في مفاوضات صفقة شاليط، تؤكد الدور المحوري الذي لعبته مصر في إدارة الأزمة.

وقال الدويري خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج "الجلسة سرية"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "أثناء وجودي في غزة، تلقيت اتصالًا هاتفيًا في الثالثة صباحًا، من شخص تحدث بلهجة حادة وجادة، دون أي مقدمات أو تحية، قال: اسمع اللي بقولك عليه، المكالمة دي مهمة جدًا، بلغ الإسرائيليين: إذا استمر قصف وتدمير المنازل الفلسطينية، سيتم التفاوض على جثة، وليس على أسير حي.. مع السلامة".

وأضاف: "أُرجّح أن المتصل كان أبو عبيدة، وبعد انتهاء المكالمة مباشرة، تواصلت فورًا مع أحد كبار مسؤولي وزارة الدفاع الإسرائيلية وأبلغته بالرسالة، وقلت له: هذه رسالة جادة للغاية، وإذا استمر القصف، فإن التفاوض سيكون على جثة".

وأشار الدويري إلى أن مصر نقلت الرسالة رسميًا للجانب الإسرائيلي، بما في ذلك لوزير الدفاع ورئاسة الوزراء، ما أسفر عن تهدئة فورية، وقال: "بالفعل، في اليوم التالي تم فرض هدنة بضغوط مصرية مباشرة، وكان ذلك في عام 2006".

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق صفقة شاليط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

الهلال يحسم كلاسيكو السعودية بالفوز على اتحاد جدة بثنائية نظيفة بدوري روشن

الاهلي

وليد صلاح الدين يكشف سبب غياب الشناوي عن لقاء إيجل نوار

المنتخب الوطني تحت 17 عامًا

المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يختتم استعداداته قبل السفر إلى قطر

بالصور

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟
سر الطبخة الأصلية.. ماذا يميّز الكشري المصري أو الكبسة السعودية أو المنسف الأردني؟

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
)الهرمونات في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

إدمان أخطر من المخدرات.. احترس من الطعام السريع

الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات
الطعام السريع..إدمان مقنّع أخطر من المخدرات

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها

أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد