رئيس جامعة حلوان: استقطبنا 36 جنسية وأكثر من 7 آلاف طالب وافد| خاص

قال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة خلال الثلاث سنوات الماضية ضاعفنا عدد البرامج الدراسية بجميع الكليات لتواكب السوق العمل بالإضافة الي زيادة اعداد البرامج الدولية.

وأكد رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لصدي البلد، أن الجامعة تقوم بتقديم تعليم عالي الجودة يواكب المعايير العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة، إقليميا ودوليا.

وأضاف قنديل، أن الجامعة أصبحت بالفعل وجهة تعليمية مفضلة للعديد من الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى الإقبال الملحوظ من الطلاب على الالتحاق بالكليات العلمية المرموقة بالجامعة مثل كليات الطب، والتمريض، والعلوم، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي وعلوم التغذية، مشيرا إلي أن عدد جنسيات الطلاب الوافدين وصلت إلى 36 جنسية.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتماما خاصا بالتخصصات الحديثة والمستقبلية، مشيرا إلى أن "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" هي من بين التخصصات المميزة التي تقدمها الجامعة، والتي تشهد إقبالا كبيرا نظرا لأهميتها المتزايدة في العصر الرقمي.



وأوضح، أن الجامعة تنفرد بوجود كليات نوعية متخصصة لا مثيل لها في جامعات أخرى، خاصة في مجالات الفنون مما يجعلها وجهة فريدة للطلاب الباحثين عن تخصصات إبداعية وتطبيقية مبتكرة.