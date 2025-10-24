قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب العلاج الطبيعي والعلوم بجامعة القاهرة الأهلية في معامل قصر العيني

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على توفير تدريب علمي وتطبيقي متميز لطلابها وربط الدراسة الأكاديمية بالخبرة العملية، ووفق البروتوكول الموقع بينها، وببن جامعة القاهرة الأم، ومتابعة د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، تلقى طلاب كلية العلاج الطبيعي تدريبًا عمليًا داخل معامل الفسيولوجي بقصر العيني، وتلقي طلاب كلية العلوم أول التدريب العملي داخل معمل قسم الحيوان بكلية العلوم بالجامعة الأم.


وأوضح د. محمد سامي عبد الصادق، أن هذه التدريبات العملية تأتي في إطار التعاون والتكامل بين جامعة القاهرة الأم وجامعة القاهرة الأهلية، وأن طلاب كلية العلاج الطبيعي قد  شاركوا في تجارب علمية تطبيقية تهدف إلى تعزيز فهمهم للوظائف الحيوية لجسم الإنسان وربطها بالجوانب الإكلينيكية لتطبيقات العلاج الطبيعي، كما تلقي طلاب كلية العلوم التدريبات العملية أسس البحث العلمي والملاحظة الدقيقة، بما ينمّي مهاراتهم العلمية ويُنمّي روح البحث والاكتشاف لديهم.


وأشار د. محمد سامي عبد الصادق،  إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب طلابها وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية، من خلال التعاون مع كليات ومراكز جامعة القاهرة  بما يرسخ مفهوم التعليم الطبي القائم على الكفاءة، ويربط بين الجانب الأكاديمي والعملى، ، مؤكدًا أن الدمج بين التعليم النظري والتطبيقي يمثل محورًا رئيسيًا في فلسفة التعليم بالجامعة، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الإبداع والابتكار وتطبيق المعرفة في الواقع العملي.

ومن جانبه، أوضح د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الجامعة الأهلية تسعى إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وأن التدريبات العملية لطلاب الجامعة تمثل ترجمة عملية لاستراتيجيتها  في تطوير التعليم القائم على الممارسة والخبرة، بما يُتيح للطلاب فرصة فريدة لاكتساب المهارات من بيئة بحثية وتعليمية متقدمة.

وقد أبدى الطلاب سعادتهم بوجودهم داخل كليات الجامعة الأم، مؤكدين أن التحاقهم بجامعة القاهرة الأهلية، بخبرة وعراقة الجامعة الام، يطمئنهم على تلقيهم أحدث ما وصل إليه العلم وإعدادهم بصورة تمكنهم من المنافسة بقوة، في سوق العمل على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

جامعة القاهرة جامعة القاهرة الأهلية القاهرة الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

زد

زد 2014 يهزم لاڤينا في بطولة مهرجان براعم القاهرة الكبرى

الزمالك

بعد تأهل الزمالك.. موعد قرعة دور المجموعات من كأس الكونفدرالية

الزمالك

علامات استفهام .. إعلامي يعلق على مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

بالصور

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد