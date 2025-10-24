طلاب العلاج الطبيعي والعلوم بجامعة القاهرة الأهلية في معامل قصر العيني

في إطار حرص جامعة القاهرة الأهلية على توفير تدريب علمي وتطبيقي متميز لطلابها وربط الدراسة الأكاديمية بالخبرة العملية، ووفق البروتوكول الموقع بينها، وببن جامعة القاهرة الأم، ومتابعة د.محمد سامى عبدالصادق رئيس الجامعة، تلقى طلاب كلية العلاج الطبيعي تدريبًا عمليًا داخل معامل الفسيولوجي بقصر العيني، وتلقي طلاب كلية العلوم أول التدريب العملي داخل معمل قسم الحيوان بكلية العلوم بالجامعة الأم.



وأوضح د. محمد سامي عبد الصادق، أن هذه التدريبات العملية تأتي في إطار التعاون والتكامل بين جامعة القاهرة الأم وجامعة القاهرة الأهلية، وأن طلاب كلية العلاج الطبيعي قد شاركوا في تجارب علمية تطبيقية تهدف إلى تعزيز فهمهم للوظائف الحيوية لجسم الإنسان وربطها بالجوانب الإكلينيكية لتطبيقات العلاج الطبيعي، كما تلقي طلاب كلية العلوم التدريبات العملية أسس البحث العلمي والملاحظة الدقيقة، بما ينمّي مهاراتهم العلمية ويُنمّي روح البحث والاكتشاف لديهم.



وأشار د. محمد سامي عبد الصادق، إلى أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتدريب طلابها وفق أحدث الأساليب العلمية والعملية، من خلال التعاون مع كليات ومراكز جامعة القاهرة بما يرسخ مفهوم التعليم الطبي القائم على الكفاءة، ويربط بين الجانب الأكاديمي والعملى، ، مؤكدًا أن الدمج بين التعليم النظري والتطبيقي يمثل محورًا رئيسيًا في فلسفة التعليم بالجامعة، بما يضمن تخريج كوادر قادرة على الإبداع والابتكار وتطبيق المعرفة في الواقع العملي.

ومن جانبه، أوضح د.محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، أن الجامعة الأهلية تسعى إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، وأن التدريبات العملية لطلاب الجامعة تمثل ترجمة عملية لاستراتيجيتها في تطوير التعليم القائم على الممارسة والخبرة، بما يُتيح للطلاب فرصة فريدة لاكتساب المهارات من بيئة بحثية وتعليمية متقدمة.

وقد أبدى الطلاب سعادتهم بوجودهم داخل كليات الجامعة الأم، مؤكدين أن التحاقهم بجامعة القاهرة الأهلية، بخبرة وعراقة الجامعة الام، يطمئنهم على تلقيهم أحدث ما وصل إليه العلم وإعدادهم بصورة تمكنهم من المنافسة بقوة، في سوق العمل على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.