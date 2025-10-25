قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
ديني

دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا

دعاء الحمل عند الأذان
دعاء الحمل عند الأذان
أمل فوزي

يعد دعاء الحمل عند الأذان من الأدعية المستجابة ، وحيث إنه يتعلق بحلم وأمنية واحتياج، من هنا تبع أهمية دعاء الحمل عند الأذان ، ففضلًا عن أنه من الوصايا النبوية الشريفة وأحد السُنن المستحبة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن دعاء عند الأذان سواء كان الفجر أو والظهر والعصر أو المغرب أو العشاء ، يعد خمس فرص يومية، و هو السبيل لتحقيق الأمنيات وقضاء الحوائج، فيما أن دعاء الحمل عند الأذان مستجاب فهو أحد أدعية الرزق وحيث إنه في وقت من أفضل الأوقات المباركة، لذا يمكن القول بأنه أحرى للاستجابة ، أي أن دعاء الحمل عند الأذان قد يكون دعاء مستجابًا وبه يمن الله على المشتاقين والمحرومين بالذرية الصالحة.

دعاء الحمل عند الأذان

  1. اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقني الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق.
  2. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقني الذرية الصالحة.
  3. اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ أن ترزقني الذرية الصالحة.
  4. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمني من نعمة الذرية الصالحة.
  5. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب ارزقني بالذرية الصالحة.
  6. ربى هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
  7. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها.
  8. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب أسألك الذرية الصالحة.
  9. يا رب أسألك الذرية الصالحة يا رب أسألك الذرية الصالحة.
  10. اللهم إنك قلت (ادعوني أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وانى أسألك ألا تحرمني من الذرية الصالحة يا رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

دعاء لحدوث الحمل السريع

  • ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء.
  • ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًا.
  • اللهم ارزقني صبيًّا وَاجعله ربِّ تَقيًًا، وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّارًا عَصِيًا، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمني من نعمة الذرية الصالحة.
  • لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب ارزقني بالذرية الصالحة، ربى هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
  • أسألك أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وارزقني الذرية الصالحة، اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن، كذلك يا رحيم يا قادر على كل شيء أنت القادر وحدك والأطباء لا يقدرون.
  • اللهم أنى أسألك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت الله ارحم الرحمين اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم. والذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استعفيت به أعفيت وإذا استغفرت به غفرت اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك.
  • اللهم يا نور السموات والأرض، ويا عماد السموات الأرض، ويا جبار السموات والأرض، ويا ديان السموات والأرض، ويا وارث السموات والأرض، ويا مالك السموات والأرض، ويا عظيم السموات والأرض، ويا عالم السموات والأرض، ويا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، احفظ لي جنيني بحفظك.
  • اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.
