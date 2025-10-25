دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا

يعد دعاء الحمل عند الأذان من الأدعية المستجابة ، وحيث إنه يتعلق بحلم وأمنية واحتياج، من هنا تبع أهمية دعاء الحمل عند الأذان ، ففضلًا عن أنه من الوصايا النبوية الشريفة وأحد السُنن المستحبة الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإن دعاء عند الأذان سواء كان الفجر أو والظهر والعصر أو المغرب أو العشاء ، يعد خمس فرص يومية، و هو السبيل لتحقيق الأمنيات وقضاء الحوائج، فيما أن دعاء الحمل عند الأذان مستجاب فهو أحد أدعية الرزق وحيث إنه في وقت من أفضل الأوقات المباركة، لذا يمكن القول بأنه أحرى للاستجابة ، أي أن دعاء الحمل عند الأذان قد يكون دعاء مستجابًا وبه يمن الله على المشتاقين والمحرومين بالذرية الصالحة.

دعاء الحمل عند الأذان

اللهمَّ إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ فارزقني الذرية الصالحة، وارزق كل مشتاق. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال و الاكرام أن ترزقني الذرية الصالحة. اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ الأَحَبَّ إِلَيْكَ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ. وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ. وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ. وَإِذَا اسْتُفْرِجْتَ بِهِ فَرَّجْتَ أن ترزقني الذرية الصالحة. لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمني من نعمة الذرية الصالحة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب ارزقني بالذرية الصالحة. ربى هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقواها زكها أنت خير من زكاها إنك وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب أسألك الذرية الصالحة. يا رب أسألك الذرية الصالحة يا رب أسألك الذرية الصالحة. اللهم إنك قلت (ادعوني أستجب لكم) وإنك لا تخلف الميعاد وانى أسألك ألا تحرمني من الذرية الصالحة يا رب لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين.

دعاء لحدوث الحمل السريع