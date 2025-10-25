نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد قائد داخل الملعب وغياب دونجا مؤثر

أكد إبراهيم عبد الخالق، نجم الزمالك السابق، أهمية وجود عبد الله السعيد في صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه عنصر مؤثر داخل وخارج الملعب بفضل خبراته الكبيرة.

وقال عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك:

"كان يجب أن يسجل الفريق عددًا أكبر من الأهداف في لقاء الإياب أمام ديكيداها الصومالي ببطولة الكونفدرالية، لكن الأهم هو تحقيق الفوز ومواصلة الأداء الجيد".

وأضاف: "عبد الله السعيد لاعب من العيار الثقيل، ودوره مهم في توجيه اللاعبين الشباب وتقديم النصائح لهم، كما يجب العمل على تجهيز الثنائي أحمد ربيع ومحمود جهاد قبل بطولة السوبر المصري، في ظل غياب دونجا للإيقاف".