رئيس كولومبيا يكشف سبب إدراج اسمه بقائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأمريكا

أكد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن إدراج اسمه في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كان بسبب قوله لشعب كولومبيا إن "CIA" مولت برنامج "بيجاسوس" الإسرائيلي.

وقال الرئيس بيترو في تصريحات له : رجال أعمال وسياسيون مزيفون حثوا اليمين المتطرف في الولايات المتحدة على فرض عقوبات على كولومبيا وعلى رئيسها.

واضاف الرئيس بيترو: يا سيد ترامب رجال الأعمال والسياسيون المزيفون الذين أصبحوا حلفاءك الآن هم مافيا كولومبيا.

وختم الرئيس الكولومبي تصريحاته قائلا : لم أقم بأي أعمال تجارية قط وليس لدي دولار واحد في الولايات المتحدة وليس هناك حساب لتجميده.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة ؛ فرضت إدارة ترامب، عقوبات على الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو وعائلته وعضو في حكومته بسبب اتهامات بالتورط في تجارة المخدرات العالمية، مما أدى إلى تصعيد حاد في التوترات مع الزعيم اليساري لأحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكي العقوبات على بيترو وزوجته، فيرونيكا ديل سوكورو ألكوسر جارسيا، وابنه، نيكولاس فرناندو بيترو بورجوس، ووزير الداخلية الكولومبي أرماندو ألبرتو بينيديتي، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.