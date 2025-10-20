قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي ينهار| هوجة استقالات وإحالة لـ النيابة.. ومجلس الدراويش مندهش من القرارات
فعاليات وموعد الليلة الختامية لإحياء ذكرى قدوم رأس الحسين لمصر
فولتماده ينضم لقائمة أكبر زيادات القيمة التسويقية .. وصلاح يحافظ على الصدارة
نتنياهو : سن قانون لتجنيد 10 آلاف طالب بالمدارس الدينية اليهودية خلال عامين
تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025
الاحتلال يخرق الهدنة.. قصف مدفعي إسرائيلي على رفح ودير البلح
موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً
إخراج الزكاة على البقر والجاموس.. أمين الإفتاء: النصاب يبدأ من 30 رأسا
بوست أيد أنغام محدش اتكلم.. المايسترو هاني فرحات يرد على انتقادات تقبيل يد محمد عبده
ويتكوف يكشف عن تطور مفاجئ بشأن قضية الصحراء بين المغرب والجزائر
الكرملين يكشف سبب اختيار بوادبست لعقد القمة بين بوتين وترامب
وزير الأوقاف ينعى شقيقة الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق
أخبار العالم

كولومبيا تستدعي سفيرها من واشنطن بعد قرار ترامب قطع المساعدات

غوستافو بيترو
غوستافو بيترو
فرناس حفظي

استدعت كولومبيا، الإثنين، سفيرها لدى الولايات المتحدة دانييل غارسيا بينا للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف المساعدات الأمريكية المقدمة إلى بوغوتا.


وجاء القرار بعد خلاف شخصي متفاقم بين ترمب ونظيره الكولومبي غوستافو بيترو، بدأ منذ مشاركة الأخير في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث وجه انتقادات حادة للسياسة الخارجية الأمريكية، وشارك في تظاهرة ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، داعياً إلى تشكيل "جيش دولي للدفاع عن الفلسطينيين".


وردت واشنطن بإلغاء تأشيرة الرئيس بيترو أثناء وجوده في نيويورك، متهمة إياه بـ"التحريض" و"الدعوة إلى عصيان الأوامر العسكرية"، وهو ما وصفه بيترو بمحاولة لإسكاته.


وتزامنت الأزمة مع عمليات عسكرية أمريكية مثيرة للجدل في منطقة الكاريبي، أمر بها ترمب منذ سبتمبر الماضي، استهدفت قوارب قيل إنها تنقل المخدرات من فنزويلا وكولومبيا إلى الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل 27 شخصاً.


وأثارت تلك العمليات قلقاً واسعاً في الكونغرس الأمريكي، حيث طالب مشرعون من الحزبين بتوضيحات حول الأساس القانوني للضربات ودقة المعلومات الاستخبارية، لكن الإدارة الأمريكية امتنعت عن تقديم تفاصيل كافية.


ويرى مراقبون أن هذه العمليات العسكرية ساهمت في تصعيد غضب الرئيس بيترو، المعروف بانتقاداته الشديدة لـ"الحرب على المخدرات" التي تقودها واشنطن، ودعوته إلى نهج بديل يقوم على التنمية لا المواجهة.


وفي خطوة اعتُبرت تصعيداً جديداً، أعلن ترمب إنهاء المساعدات الأمريكية لبوغوتا، ما دفع الحكومة الكولومبية إلى الرد باستدعاء سفيرها. وقالت وزارة الخارجية في بيان مقتضب إن السفير عاد بالفعل إلى بوغوتا للتشاور، مشيرة إلى أن الحكومة ستعلن مواقف إضافية خلال الساعات المقبلة لتحديد خطواتها التالية.

ويشير هذا التطور إلى انهيار شبه كامل في العلاقة بين واشنطن وبوغوتا، الحليفين التقليديين في أمريكا اللاتينية.


ويرجّح أن ينعكس التوتر الحالي سلباً على ملفات التعاون الحيوية بين البلدين، وفي مقدمتها مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، في وقت يتزايد فيه نفوذ التيار اليساري في المنطقة وانتقاداته لسياسات واشنطن.


بهذا، تدخل العلاقات الأمريكية الكولومبية مرحلة حرجة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستعلنه حكومة بيترو من خطوات لاحقة، وما إذا كانت هناك وساطات محتملة لاحتواء الأزمة قبل اتساعها على مستوى الإقليم.

الولايات المتحدة دانييل غارسيا بينا المساعدات الأمريكية الخارجية الأمريكية بنيامين نتنياهو

