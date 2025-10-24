قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

تشهد محركات البحث خلال الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في عمليات البحث عن كيفية إضافة المواليد الجدد وضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين إلكترونيًا، وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة هذه الخدمة رسميًا عبر منصة مصر الرقمية في محافظة بورسعيد من خلال استمارة تحديث البيانات لمدة 3 أشهر بدأت اكتوبر الجاري، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة الدعم وتسهيل الإجراءات الحكومية أمام المواطنين دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب التموينية.

خدمة إلكترونية لتوسيع مظلة الدعم

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات التموينية بما يتماشى مع توجه الحكومة نحو تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف الضغط على المكاتب التموينية.

كيفية إضافة المواليد الجدد ببطاقة التموين 2024

 وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة إلى إتاحة إمكانية ضم أفراد الأسرة أو إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين بشكل إلكتروني كامل، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة وسرعة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

أوضحت وزارة التموين أن عملية إضافة المواليد أو ضم أفراد الأسرة يمكن إتمامها إلكترونيًا باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر منصة مصر الرقمية، وجاءت الخطوات كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية عبر الإنترنت. https://digital.gov.eg/ 

- اختيار قسم خدمات التموين من بين الخدمات المتاحة.

- الضغط على خدمة ضم أفراد أسرتي.

- قراءة الشروط والأحكام بعناية قبل البدء في الخطوات التالية.

- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- استكمال البيانات المطلوبة الخاصة بالفرد أو المواليد المراد إضافتهم.

- مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

التموين تحدد شروط إضافة المواليد

شروط ضم أفراد الأسرة وإضافة المواليد

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للاستفادة من خدمة إضافة المواليد أو ضم أفراد الأسرة إلى البطاقة التموينية، أبرزها:

- يجب أن يكون صاحب البطاقة هو رب الأسرة المسجل على البطاقة التموينية.

- ألا يكون مقدم الطلب ضمن الفئات غير المستحقة للدعم وفقًا لمعايير الوزارة المحددة.

- لا يجوز إضافة أفراد متوفين أو أرباب أسر مسجلين على بطاقات أخرى.

- ضرورة تطابق البيانات المقدمة مع البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة لضمان قبول الطلب.

أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين

وفي سياق متصل، شددت وزارة التموين على أهمية قيام المواطنين بتحديث بيانات بطاقات التموين بصفة دورية لضمان استمرار صرف السلع التموينية دون انقطاع. وأوضحت أن التحديث الإلكتروني للبيانات بدأ تطبيقه بشكل فعلي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، على أن يمتد تطبيقه تدريجيًا في باقي محافظات الجمهورية خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت الوزارة أن تحديث البيانات يشمل مراجعة الأسماء، وتأكيد الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، ومراجعة الدخل الشهري لصاحب البطاقة، لضمان أن الدعم يصل فقط إلى الفئات المستحقة.

منصة مصر الرقمية ودورها في تطوير الخدمات التموينية

تُعد منصة مصر الرقمية من أهم المشاريع القومية التي أطلقتها الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات إلكترونية متكاملة، حيث توفر المنصة العديد من الخدماتالتموينية مثل إصدار بطاقة تموين جديدة، فصل اجتماعي، إعادة إصدار بطاقة مفقودة، نقل بطاقة إلى محافظة أخرى، بالإضافة إلى خدمة ضم أفراد الأسرة وإضافة المواليد الجدد.

وتسعى وزارة التموين من خلال المنصة إلى تحقيق الشفافية في توزيع الدعم وضمان العدالة الاجتماعية بين المواطنين عبر نظام رقمي متطور يربط قواعد البيانات الخاصة بالتموين والرقم القومي والأحوال المدنية.

 

إضافة المواليد الجدد بطاقات التموين وزارة التموين خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين عملية إضافة المواليد ضم أفراد الأسرة

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

