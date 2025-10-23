إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر

إضافة المواليد .. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداداتها لتنفيذ خطة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوسيع مظلة الدعم التمويني للأسر الأشد احتياجًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

يترقب ملايين المواطنين الإعلان الرسمي عن موعد فتح باب التسجيل عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، وذلك بعد تحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم.

موعد فتح باب إضافة المواليد 2025

أكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين أن فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين سيكون خلال الربع الأخير من عام 2025، بعد الانتهاء من المراجعة النهائية لقواعد بيانات المستحقين.

واقرأ أيضًا:

يأتي القرار في إطار حرص الحكومة على توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وضمان العدالة الاجتماعية بين المواطنين المسجلين في المنظومة التموينية.

وأوضحت الوزارة أن إضافة المواليد ستكون مقتصرة في المرحلة الأولى على الأسر المدرجة ضمن فئات الدعم الأولى بالرعاية، مثل العمالة غير المنتظمة، والمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”، وأصحاب الدخل المنخفض.

عدد الأفراد المسموح بإضافتهم على البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين أن الحد الأقصى لعدد الأفراد المسموح بإضافتهم على البطاقة التموينية في المرحلة الجديدة سيكون فردين بحد أقصى من المواليد، شريطة أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة. كما يشترط أن يكون المولود من مواليد عام 2010 فما بعده، وأن يكون مقيدًا على قاعدة بيانات الرقم القومي.

الشروط المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

وضعت وزارة التموين عددًا من الشروط والضوابط الأساسية التي يجب توافرها لإضافة المواليد على البطاقة، وتتمثل في الآتي:

أن تكون البطاقة التموينية سارية وغير موقوفة.

أن يكون رب الأسرة هو صاحب البطاقة التموينية.

أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم وفقًا لبيانات الدخل والمعاش.

ألا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين على البطاقة الحد المسموح به وهو 4 أفراد قبل الإضافة الجديدة.

تقديم شهادة ميلاد رقم قومي للمولود المراد إضافته.

للمولود المراد إضافته. التأكد من مطابقة بيانات المولود مع السجلات الرسمية لوزارة الداخلية.

خطوات إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر

يمكن للمواطنين الراغبين في إضافة مواليدهم اتباع الخطوات الآتية عبر موقع دعم مصر الرسمي:

الدخول إلى موقع دعم مصر عبر الرابط: https://www.tamwin.com.eg

اختيار أيقونة “خدمات تموينية للمواطنين” .

. تسجيل الدخول بواسطة رقم البطاقة التموينية وكلمة المرور.

الضغط على خيار “إضافة أفراد جدد” .

. إدخال بيانات المولود الجديد كاملة، وتشمل الاسم رباعيًا، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد.

التأكد من صحة البيانات، ثم الضغط على زر “تسجيل الطلب”.

وبعد إتمام التسجيل، يتم مراجعة البيانات إلكترونيًا من خلال قواعد بيانات وزارة التموين ووزارة الداخلية، ليُقبل الطلب إذا توفرت جميع الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية

كما يمكن تنفيذ نفس الخطوات عبر بوابة مصر الرقمية باتباع الإجراءات الآتية:

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط https://digital.gov.eg

اختيار خدمة “بطاقة التموين” من قائمة الخدمات الحكومية.

الضغط على “إضافة المواليد لبطاقة التموين”.

تسجيل الدخول برقم الهاتف المسجل في منظومة التموين أو من خلال الرقم القومي.

كتابة بيانات المولود المطلوب إضافته مع إرفاق المستندات المطلوبة.

مراجعة البيانات والضغط على زر الإرسال لتقديم الطلب رسميًا.

تقوم الجهات المختصة بعد ذلك بمراجعة الطلبات للتحقق من مطابقة البيانات والدخل، قبل الموافقة النهائية على الإضافة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية

حددت وزارة التموين المستندات الآتية لإتمام عملية الإضافة:

صورة من الرقم القومي لرب الأسرة .

. بطاقة التموين الأصلية .

. شهادة ميلاد رقم قومي للمولود الجديد .

. إيصال كهرباء حديث أو ما يثبت محل الإقامة الحالي.

أو ما يثبت محل الإقامة الحالي. مفردات مرتب أو بيان دخل حديث في حالة وجود عمل ثابت.

وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب التموين إلا في حال طلب استكمال بيانات أو مستندات.

الهدف من إعادة فتح باب إضافة المواليد

يأتي فتح باب إضافة المواليد في إطار خطة الدولة لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، والتي يستفيد منها أكثر من 64 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين. ويهدف القرار إلى ضمان عدالة توزيع الدعم وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة.

وأكدت الوزارة أن المرحلة الجديدة ستتيح إضافة المواليد تدريجيًا، لتجنب الضغط على النظام الإلكتروني، وضمان استيعاب جميع الطلبات دون تأخير.

قيمة الدعم المقدم لكل فرد على البطاقة التموينية

تبلغ قيمة الدعم التمويني الحالي لكل فرد 50 جنيهًا شهريًا للسلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة، إضافة إلى دعم الخبز الذي يحصل عليه المواطن بسعر رمزي ثابت. ومن المتوقع أن تستفيد الأسر التي تضيف مواليدها من زيادة إجمالية في الدعم الشهري بنحو 100 جنيه للأسرة المكونة من أربعة أفراد بعد الإضافة.

تحذيرات وزارة التموين بشأن إدخال البيانات

حذرت وزارة التموين المواطنين من إدخال بيانات غير صحيحة أثناء عملية التسجيل، مؤكدة أنه سيتم مراجعة جميع الطلبات ومقارنتها بقاعدة بيانات الرقم القومي والتأمينات الاجتماعية، وفي حالة ثبوت أي تلاعب أو إدخال بيانات مغلوطة سيتم رفض الطلب ووقف البطاقة التموينية نهائيًا.

موعد إعلان نتائج قبول إضافة المواليد

من المنتظر أن تعلن وزارة التموين خلال الأشهر المقبلة عن قبول الطلبات المقبولة مبدئيًا عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، حيث ستصل رسالة نصية إلى صاحب البطاقة تتضمن نجاح العملية وموعد صرف المقررات التموينية للأفراد الجدد المضافين.

تحديث بيانات بطاقات التموين خطوة مهمة قبل الإضافة

ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين قبل تقديم طلب إضافة المواليد، لضمان قبول الطلب إلكترونيًا وعدم تعطله بسبب وجود بيانات غير محدثة. ويمكن تحديث البيانات من خلال إدخال رقم الهاتف الصحيح والعنوان الجديد، أو حذف الأفراد غير المستحقين من البطاقة.