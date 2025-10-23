قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجمع البحوث يعلن مواعيد الاختبارات التحريرية لمسابقة الإيفاد للخارج
"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف
بعد أزمة حذف الصورة.. ليفربول يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح
نائب الرئيس الأمريكي: لن يتم ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
رئيس الوزراء يتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددا من الملفات
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جميع المحتجزين القتلى ونزع سلاح حماس
فرنسا .. مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد
قمة بروكسل التاريخية.. السيسي يفتح صفحة جديدة في الشراكة المصرية الأوروبية
شعبة الخضر والفاكهة: أسعار الطماطم مرتفعة قبل تحرك أسعار السولار
انطلاق الدعاية الانتخابية لمجلس النواب..وهذه المحظورات على المرشحين اجتنابها
ينطلق غدا.. 25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية
تعليم كفر الشيخ : تعليق الدراسة بمدارس دسوق بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي
هنا الزاهد تهنئ مصطفى غريب بعيد ميلاده

سارة عبد الله

هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان مصطفى غريب بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت هنا الزاهد، فيديو يجمعهم، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد يا توفي”.

وحلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، وتحدثت عن حياتها الخاصة ورغبتها في تكوين عائلة، وما تمثل لها 2025 على المستوى العملي والشخصي.

وقالت هنا الزاهد: "خايفة من المستقبل  وبخاف إن الوقت يسرقني ومعملش عيلة، بعرف مدى نجاح أي عمل أشارك فيه من الشارع وراي الجمهور في الشارع وليس السوشيال ميديا".

وأوضحت الفنانة هنا، أن: "ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم، وفيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني ".

ارني سلوت

أول رد فعل من أرني سلوت بعد حذف محمد صلاح صورته بقميص ليفربول

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

640 جنيها.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

الارصاد

تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين

56 عاما على إقراره.. «البيطريين» تعد مسودة تعديلات شاملة لقانون النقابة

الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا حول القافلة التنموية الشاملة لمدينة الباويطى بالجيزة

رئيس المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب ياسين إيصبويا

رئيس المنتدى المتوسطي للشباب: العلاقات المصرية المغربية تاريخية واستراتيجية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

درة
درة
درة

فستان لافت.. مريم الخشت تستعرض جمالها

مريم الخشت
مريم الخشت
مريم الخشت

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

