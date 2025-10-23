هنا الزاهد تهنئ مصطفى غريب بعيد ميلاده

هنأت الفنانة هنا الزاهد، الفنان مصطفى غريب بمناسبة عيد ميلاده.

وشاركت هنا الزاهد، فيديو يجمعهم، وكتبت: “عيد ميلاد سعيد يا توفي”.

وحلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، وتحدثت عن حياتها الخاصة ورغبتها في تكوين عائلة، وما تمثل لها 2025 على المستوى العملي والشخصي.

وقالت هنا الزاهد: "خايفة من المستقبل وبخاف إن الوقت يسرقني ومعملش عيلة، بعرف مدى نجاح أي عمل أشارك فيه من الشارع وراي الجمهور في الشارع وليس السوشيال ميديا".

وأوضحت الفنانة هنا، أن: "ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم، وفيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني ".