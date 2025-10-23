موهبة واحتراف .. أحمد السعدني وشقيقته يحيان ذكري ميلاد والدهما بكلمات مؤثرة

أحيا الفنان أحمد السعدني وشقيقته ميريت، ذكري ميلاد والدهما الفنان القدير أحمد السعدني، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و أعاد أحمد السعدني نشر كلمات شقيقته عن والده قائلة: تطبيق عملي للرضا والتسليم والقناعة والتواضع والكرم ومساعدة الآخرين وحب لأخيك ماتحب لنفسك ..دون دراسة.

وأضافت: لغةُ عربية سليمة ومعرفة بقواعد النحو والحسابات المعقدة ..دون دراسة، ذكاء اجتماعي رهيب ومهارات تواصل و فراسة واستشراف للمستقبل ..دون دراسة.

وتابعت: موهبة واحتراف وإحساس عالي تلقائي وابداع.. دون دراسة، فقط ..فطرة نقية وقلب سليم يحب الخير والناس.. ولا يحمل غل ولا حقد ولا حسد لأحد من الخلق..

الافتقاد:

واستكملت: أفتقد جميع المناقشات الحياتية والثقافية والسياسية والاجتماعية التي احتاجها الآن بشدة ولكن ..الآباء يرحلون مبكراً مهما عاشوا.. عيد ميلاد أجمل في الجنة بإذن الله..ولنا لقاء عند الله .. ميريت السعدني