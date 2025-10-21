بتعاكس ومش بفكر في الجواز وخايفة معملش عيلة.. هنا الزاهد عن حياتها الشخصية

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، وتحدثت عن حياتها الخاصة ورغبتها في تكوين عائلة، وما تمثل لها 2025 على المستوى العملي والشخصي.

وقالت هنا الزاهد، :" خايفة من المستقبل وبخاف إن الوقت يسرقني ومعملش عيلة، بعرف مدى نجاح أي عمل أشارك فيه من الشارع وراي الجمهور في الشارع وليس السوشيال ميديا".

وأوضحت الفنانة هنا، أن:" ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم، وفيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني ".

وأوضحت هنا الزاهد:" فيه ناس بتعاكسني طبعا بس مش بسمح لحد يتعدى حدوده، و لو أنا معجبة بحد هعامله وحش جدا عشان مبينش اللي جوايا وانا خجولة جدا، ومش بفكر في الجواز دلوقتي خالص وأنا مركزة في الشغل ".

وقالت هنا الزاهد، :"زمان لما كنت طفلة انا وواختي قعدنا على حجر امير كرارة واتصورنا معاه في ستوديو مصر وكان بيعمل ساعتها برنامج، وأمير كرارة قالي الصورة دي لازم تختفي لان أنا وأنتي في فيلم الشاطر بنحب بعض".

وعن مسلسل إقامة جبرية، قالت هنا الزاهد :" بعد مسلسل إقامة جبرية الناس شافتني بطريقة مختلفة وانا نفسي اعمل أعمال درامية رومانسية بشكل اكبر في الفترة المقبلة اكثر من الأعمال الكوميدية، ومسلسل إقامة جبرية يستحمل جزء تاني لكن لسه مخدش القرار ده".

وتابعت:" دلوقتي بقيت أهدى وعاقلة أكتر وبقيت بحسب الأمور، واتعلمت إني لا أثق في كل الناس.. وبقيت بحس إني جافة المشاعر سنة وزمان كنت حساسة أوي، وأنا بقيت بفكر في نفسي أكتبر وبقيت أنانية شوية ".



وأوضحت: الحمد لله الناس عاجبها شغلي في عام 2025 " و كان نفسي أشتغل مع أمير كرارة وتامر حسني وكريم عبد العزيز وده حصل في سنة واحدة، وأنا ضيفة شرف في فيلم 7 dogs وطالعة في شخصية خطيبة أحمد عز وليا مشاهد درامية كثيرة ".