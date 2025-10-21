قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباين فى أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء
أمير قطر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية الموحدة
فرنسا.. حالة من الإحباط بين السائحين بعد غلق متحف "اللوفر" إثر "سرقة القرن"
وزير دفاع باكستان: اتفاق وقف إطلاق النار مع أفغاستان سيظل ساريا ما لم يتم انتهاكه
الأمم المتحدة تشدد على ضرورة التزام الأطراف بتنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في غزة
من بينها المطار.. طائرات مسيرة تستهدف عدة مواقع استراتيجية داخل الخرطوم
دعاء ليلة الزفاف مكتوب.. كلمات ترزقك حياة زوجية سعيدة مباركة
منال عوض: تمويل 614 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بأكثر من 10 ملايين جنيه من صندوق التنمية المحلية
بعد إقراره نهائيا.. اعرف حالات التصالح وضوابط التسوية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استئناف كروان مشاكل على حبسه عامين بتهمة سب إعلامية شهيرة.. في هذا الموعد
أيام تفصل العالم عن الحدث الثقافي الأكبر.. افتتاح المتحف المصري الكبير
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر مواقع بالأراضي اللبنانية بزعم تبعيتها لحزب الله
بتعاكس ومش بفكر في الجواز وخايفة معملش عيلة.. هنا الزاهد عن حياتها الشخصية

البهى عمرو

حلت الفنانة هنا الزاهد، ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة “ إم بي سي مصر”، وتحدثت عن حياتها الخاصة ورغبتها في تكوين عائلة، وما تمثل لها 2025 على المستوى العملي والشخصي.

وقالت هنا الزاهد، :" خايفة من المستقبل  وبخاف إن الوقت يسرقني ومعملش عيلة، بعرف مدى نجاح أي عمل أشارك فيه من الشارع وراي الجمهور في الشارع وليس السوشيال ميديا".

وأوضحت الفنانة هنا، أن:" ساعات بيكون فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا ليه وبحس فيه ناس بتمشي ورا الناس اللي حواليهم عشان بيطبلوا ليهم، وفيه ناس بتتكلم بشكل مزيف في الوسط الفني ".

فيه ناس بتعاكسني طبعا بس مش بسمح لحد يتعدى

وأوضحت هنا الزاهد:" فيه ناس بتعاكسني طبعا بس مش بسمح لحد يتعدى حدوده، و لو أنا معجبة بحد هعامله وحش جدا عشان مبينش اللي جوايا وانا خجولة جدا، ومش بفكر في الجواز دلوقتي خالص وأنا مركزة في الشغل ".

وقالت هنا الزاهد، :"زمان لما كنت طفلة انا وواختي قعدنا على حجر امير كرارة واتصورنا معاه في ستوديو مصر وكان بيعمل ساعتها برنامج، وأمير كرارة قالي الصورة دي لازم تختفي لان أنا وأنتي في فيلم الشاطر بنحب بعض".

وعن مسلسل إقامة جبرية، قالت هنا الزاهد :" بعد مسلسل إقامة جبرية الناس شافتني بطريقة مختلفة وانا نفسي اعمل أعمال درامية رومانسية بشكل اكبر في الفترة المقبلة اكثر من الأعمال الكوميدية، ومسلسل إقامة جبرية يستحمل جزء تاني لكن لسه مخدش القرار ده".

وتابعت:"  دلوقتي بقيت أهدى وعاقلة أكتر  وبقيت بحسب الأمور، واتعلمت إني لا أثق في كل الناس.. وبقيت بحس إني جافة المشاعر سنة وزمان كنت حساسة أوي، وأنا بقيت بفكر في نفسي أكتبر وبقيت أنانية شوية ".


وأوضحت: الحمد لله الناس عاجبها شغلي في عام 2025 " و كان نفسي أشتغل مع أمير كرارة وتامر حسني وكريم عبد العزيز وده حصل في سنة واحدة، وأنا ضيفة شرف في فيلم 7 dogs وطالعة في شخصية خطيبة أحمد عز  وليا مشاهد درامية كثيرة ".

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

تطورات واقعة طفل المنشار بعد تقرير الطب الشرعي

حالته صعبة ولازم يتحجز.. إعلامي يطلب الدعاء لـ إمام عاشور

ليا ابن معرفش عنه حاجة.. مصطفى هريدي يبكي أثناء حديثه عن أسرار حياته

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

خبير يكشف بالصور الفضائية: توقف جميع توربينات سد النهضة وإمرار المياه عبر المفيض

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

مصطفى هريدي: مش بتعاطى مخدرات وأقول لإيناس الدغيدي ربنا يسامحك

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أداء محمد بن رمضان .. تفاصيل

برشلونة يواجه أولمبياكوس ساعيًا لاستعادة التوازن في دوري أبطال أوروبا

الدماطي: الكابتن الخطيب لديه تفويض بإدارة ملف الكرة بالأهلي

عادات صباحية شائعة ترفع ضغط الدم دون أن تدري.. احذر هذه الأخطاء اليومية

عادات صباحية ترفع ضغط الدم
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر
هل تصدر سيارتك الهوندا صوت طقطقة مزعج عند تشغيلها.. إليك السبب

هوندا
كيف يؤثر شكل الشبك الأمامي للسيارة على أداء المحرك؟ تفاصيل لا تعرفها

شبك السيارة
وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى 52 لإنتصارات أكتوبر

اللوفر

ثغرات أمنية كارثية في اللوفر.. تقرير رسمي يكشف المستور

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

ياسمين عبده

ياسمين عبدة تكتب: من الدارك ويب إلى الشارع المصري والقانون لا يزال قاصرا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت ديناصورا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الاكتفاء الذاتي بين قوة التشريع وفاعلية السياسات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حين تصنع السلام وتحمي الروح

