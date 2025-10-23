مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي يعطل الدراسة ويؤجل الامتحانات بمدرستين في كفر الشيخ

أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تعطيل الدراسة الأسبوع القادم أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس من 28 حتى 30 أكتوبر 2025.

وذلك حرصا على سلامة وأمن الطلاب ، على أن يكون يومي على أن يتم تأجيل امتحانات شهر أكتوبر للاسبوع القادم بنفس ترتيب المواد.

وخلال التعليقات على البيان المنشور على الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تم توضيح ان سبب تعطيل الدراسة هو “المولد”.

وبذلك تكون هذه المدرسة هي ثاني مدرسة في كفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة بسبب المولد ، حيث أعلنت مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن تعطيل الدراسة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين ٢٨ و٢٩ و٣٠ أكتوبر 2025 م وذلك بمناسبة مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي ، على أن تُستأنف الدراسة صباح السبت ، الموافق 1 نوفمبر .

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات وتنبيهات عاجلة من الإدارات التعليمية ، لضمان انتظام سير الدراسة .

وتمثلت أبرز التعليمات الصادرة للمدارس خلال الساعات الأخيرة فيما يلي :