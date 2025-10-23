قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مولد الشيخ إبراهيم الدسوقي يعطل الدراسة ويؤجل الامتحانات بمدرستين في كفر الشيخ

تعطيل الدراسة
تعطيل الدراسة
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تعطيل الدراسة الأسبوع القادم أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس من 28 حتى 30 أكتوبر 2025.

وذلك حرصا على سلامة وأمن الطلاب ، على أن يكون يومي على أن يتم تأجيل امتحانات شهر أكتوبر للاسبوع القادم بنفس ترتيب المواد.

وخلال التعليقات على البيان المنشور على  الصفحة الرسمية لمدرسة الشهيد ممدوح الصردي الرسمية لغات بمحافظة كفر الشيخ ، تم توضيح ان سبب تعطيل الدراسة هو “المولد”.

وبذلك تكون هذه المدرسة هي ثاني مدرسة في كفر الشيخ تعلن تعطيل الدراسة بسبب المولد ، حيث  أعلنت مدرسة دسوق الثانوية الزراعية بمحافظة كفر الشيخ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، عن تعطيل الدراسة أيام  الثلاثاء والأربعاء والخميس  الموافقين ٢٨ و٢٩ و٣٠ أكتوبر 2025 م وذلك بمناسبة مولد الشيخ ابراهيم الدسوقي ، على أن تُستأنف الدراسة صباح السبت ، الموافق 1 نوفمبر .

No photo description available.

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات وتنبيهات عاجلة من الإدارات التعليمية ، لضمان انتظام سير الدراسة .

وتمثلت أبرز التعليمات الصادرة للمدارس خلال الساعات الأخيرة فيما يلي :

  •  تفعيل برامج معالجة الضعف القرائي والحسابي بطرق عملية، مع توثيق الجهود في سجل (26 قرائية) ومتابعة نواتج التعلم
  • تشجيع الطلاب المتفوقين سلوكيًا وعلميًا من خلال التحفيز المعنوي والمادي، لبث روح المنافسة والانتماء داخل المدرسة.
  •  الاهتمام بالمظهر العام للمدرسة، والحرص على نظافة الفصول والطرقات،وإزالة أي مظاهر سلبية كالرسم أو الكتابة على الجدران.
  •   المتابعة الدقيقة من قبل مدير المدرسة لجميع المعلمين،مع توثيق الزيارات الصفية في سجل الزيارات الفنية وتفعيل التغذية الراجعة.
  • انتظام الطابور الصباحي ووقوف الطلاب في خشوعٍ أثناء تحية العلم والنشيد الوطني.
  • تفعيل دور الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين في رصد السلوكيات، ووضع خطط علاجية للتغلب على الغياب والمشكلات السلوكية.
  •  تعليق جداول التقييمات داخل الفصول لسهولة المتابعة من جانب الموجهين والإدارة المدرسية.
  • ضبط سجلات الغياب والتأخير اليومية بدقة، ومحاسبة المقصرين وفق اللوائح المنظمة.
  • تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي بما يدعم استقرار العملية التعليمية.
  • توظيف الأنشطة التربوية في غرس القيم الإيجابية وتنمية مهارات الطلاب الحياتية.
  •  تكريم وتحفيز المعلمين المتميزين لرفع الروح المعنوية وتشجيع الإبداع.
  •  تفعيل خطط الأمن والسلامة، ومراجعة أدوات الإطفاء والإسعافات الأولية بشكل دوري.
كفر الشيخ تعطيل الدراسة الدراسة الطلاب

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير
القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين
درة
مريم الخشت
