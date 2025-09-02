وزير الشباب يُهنئ الاتحاد المصري للسباحة بلقب البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية بالمغرب

قدَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد بتتويج منتخب مصر للسباحة بلقب البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية، والتي استضافتها المملكة المغربية خلال الفترة من من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبطال مصر في مختلف السباقات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دعم الاتحادات الرياضية المختلفة، بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وتقديم كل سبل الرعاية للأبطال الرياضيين؛ من أجل استمرار الإنجازات ورفع راية مصر عالية في مختلف المحافل.

ونجح أبطال وبطلات المنتخب في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، منتخبي المغرب وقطر وحسموا اللقب قبل انتهاء البطولة.

وأكد الفراعنة تفوقهم المعتاد في السباحة بعدما حققوا إنجازا كبيرا بحصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية و53 فضية و26 برونزية.

وتمكن السباحون المصريون من فرض سيطرتهم على جميع المراحل السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب الوطني بـ6 كؤوس بواقع ثلاثة كؤوس للشباب ومثلها للبنات وذلك في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة.

وفازوا بلقب البطولة قبل المباراة الختامية التى كان من المقرر أن يلتقي فيها الفراعنة مع الكويت حيث فاز منتخب مصر علي السعوديه ٢٤ -١ في كره الماء تحت ١٦ سنه، وذلك بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية.



