من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وزير الشباب يُهنئ الاتحاد المصري للسباحة بلقب البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية بالمغرب

إسلام مقلد

قدَّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد بتتويج منتخب مصر للسباحة بلقب البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية، والتي استضافتها المملكة المغربية خلال الفترة من من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهر به أبطال مصر في مختلف السباقات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دعم الاتحادات الرياضية المختلفة، بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وتقديم كل سبل الرعاية للأبطال الرياضيين؛ من أجل استمرار الإنجازات ورفع راية مصر عالية في مختلف المحافل.

ونجح أبطال وبطلات المنتخب في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، منتخبي المغرب وقطر وحسموا اللقب قبل انتهاء البطولة.

وأكد الفراعنة تفوقهم المعتاد في السباحة بعدما حققوا إنجازا كبيرا بحصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية و53 فضية و26 برونزية.

وتمكن السباحون المصريون من فرض سيطرتهم على جميع المراحل السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب الوطني بـ6 كؤوس بواقع ثلاثة كؤوس للشباب ومثلها للبنات وذلك في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة.

وفازوا بلقب البطولة قبل المباراة الختامية التى كان من المقرر أن يلتقي فيها الفراعنة مع الكويت  حيث فاز منتخب مصر علي السعوديه ٢٤ -١ في كره الماء تحت ١٦ سنه، وذلك بحضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية.


 

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللجنة الأولمبية المصرية منتخب مصر للسباحة

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

