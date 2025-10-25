أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

في خضم ضغوط الحياة اليومية، والمهام التي لا تنتهي، يبحث الجميع عن طرق لتحسين المزاج وتقليل التوتر.



لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الحل قد يكون في طبقك لا في دوائك!

فالأطعمة التي نتناولها تؤثر بشكل مباشر على كيمياء الدماغ، وتساعد على إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين،

إليك مجموعة من الأكلات التي ترفع المزاج وتقلّل التوتر بطريقة طبيعية ومدروسة.

1. الشوكولاتة الداكنة متعة وسعادة في قطعة صغيرة

الشوكولاتة ليست مجرد حلوى، بل مصدر فعلي لتحسين الحالة المزاجية.

فهي تحتوي على مركبات الفينيل إيثيل أمين والثيوبرومين التي تحفّز الدماغ على إفراز هرمون السعادة.

لكن انتبهي الأنواع الداكنة بنسبة كاكاو 70% فأكثر هي الأفضل، لأنها غنية بمضادات الأكسدة وقليلة السكر.

تناول قطعة صغيرة منها يوميًا يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز دون زيادة الوزن.

2. الأفوكادو غذاء المخ والمزاج

الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية المفيدة مثل أوميغا 3، التي تساهم في تحسين وظائف الدماغ وتنظيم الهرمونات المسؤولة عن التوتر.

كما يحتوي على فيتامينات B6 وE، وهما عنصران أساسيان في إنتاج السيروتونين.

يمكن إضافته إلى السلطة أو تناوله كعصير صحي مع القليل من العسل والليمون.

3. الأسماك الدهنية وقود السعادة الطبيعية

أسماك السلمون، والسردين، والتونة مصدر غني بـ أوميغا 3، الذي يحارب الاكتئاب ويحسّن المزاج العام.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك مرتين أسبوعيًا يتمتعون بمستويات توتر أقل ومعدل اكتئاب أدنى.



لذلك، أضيفي السمك المشوي إلى جدول طعامك الأسبوعي، فهو دواء طبيعي بدون آثار جانبية.

4. المكسرات والبذور وجبة خفيفة ترفع المعنويات

اللوز، والجوز، والكاجو، وبذور الشيا والكتان تحتوي على الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم معادن ضرورية لتنظيم المزاج وتقليل العصبية.

كما أن الدهون الصحية الموجودة فيها تدعم صحة الجهاز العصبي وتقلل من الشعور بالتعب.

حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا كفيلة بإحداث فرق في الطاقة والمزاج.

5. الموز الفاكهة المبتسمة

الموز غني بـ فيتامين B6 والتريبتوفان، وهما مادتان تساعدان الدماغ على إنتاج السيروتونين المسؤول عن السعادة والاسترخاء.

كما يمد الجسم بالطاقة السريعة من دون رفع السكر في الدم بشكل مفرط.

تناوله في وجبة الفطور أو كوجبة خفيفة في منتصف اليوم يجعل مزاجك أكثر استقرارًا.

6. الخضروات الورقية درع طبيعي ضد التوتر

السبانخ، والجرجير، والبروكلي غنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم، وهما عنصران يحافظان على صحة الأعصاب.

نقص هذه المعادن في الجسم يسبب القلق والتعب العصبي، لذا فإن تناول الخضروات الورقية يوميًا يساهم في استقرار المزاج وتحسين جودة النوم.

7. الشاي الأخضر راحة وهدوء في كوب

الشاي الأخضر يحتوي على مادة الثيانين التي تساعد على الاسترخاء وتحسين التركيز في الوقت نفسه.

فنجان واحد منه يوميًا كافٍ لتقليل التوتر وتحسين المزاج، خصوصًا في ساعات العمل المزدحمة.