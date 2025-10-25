قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسماعيلي يعلن غياب مدافعه الشهير عن مباراة فاركو.. ما السبب؟
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
بالصور

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
أسماء عبد الحفيظ

في خضم ضغوط الحياة اليومية، والمهام التي لا تنتهي، يبحث الجميع عن طرق لتحسين المزاج وتقليل التوتر.


لكن ما لا يعرفه كثيرون أن الحل قد يكون في طبقك لا في دوائك!
فالأطعمة التي نتناولها تؤثر بشكل مباشر على كيمياء الدماغ، وتساعد على إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين،
إليك مجموعة من الأكلات التي ترفع المزاج وتقلّل التوتر بطريقة طبيعية ومدروسة.

1. الشوكولاتة الداكنة متعة وسعادة في قطعة صغيرة

الشوكولاتة ليست مجرد حلوى، بل مصدر فعلي لتحسين الحالة المزاجية.
فهي تحتوي على مركبات الفينيل إيثيل أمين والثيوبرومين التي تحفّز الدماغ على إفراز هرمون السعادة.
لكن انتبهي الأنواع الداكنة بنسبة كاكاو 70% فأكثر هي الأفضل، لأنها غنية بمضادات الأكسدة وقليلة السكر.
تناول قطعة صغيرة منها يوميًا يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين التركيز دون زيادة الوزن.

أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

2. الأفوكادو غذاء المخ والمزاج

الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية المفيدة مثل أوميغا 3، التي تساهم في تحسين وظائف الدماغ وتنظيم الهرمونات المسؤولة عن التوتر.
كما يحتوي على فيتامينات B6 وE، وهما عنصران أساسيان في إنتاج السيروتونين.
يمكن إضافته إلى السلطة أو تناوله كعصير صحي مع القليل من العسل والليمون.

3. الأسماك الدهنية وقود السعادة الطبيعية

أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

أسماك السلمون، والسردين، والتونة مصدر غني بـ أوميغا 3، الذي يحارب الاكتئاب ويحسّن المزاج العام.
تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك مرتين أسبوعيًا يتمتعون بمستويات توتر أقل ومعدل اكتئاب أدنى.


لذلك، أضيفي السمك المشوي إلى جدول طعامك الأسبوعي، فهو دواء طبيعي بدون آثار جانبية.

4. المكسرات والبذور وجبة خفيفة ترفع المعنويات

اللوز، والجوز، والكاجو، وبذور الشيا والكتان تحتوي على الزنك والمغنيسيوم والسيلينيوم معادن ضرورية لتنظيم المزاج وتقليل العصبية.
كما أن الدهون الصحية الموجودة فيها تدعم صحة الجهاز العصبي وتقلل من الشعور بالتعب.
حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا كفيلة بإحداث فرق في الطاقة والمزاج.

5. الموز الفاكهة المبتسمة

الموز غني بـ فيتامين B6 والتريبتوفان، وهما مادتان تساعدان الدماغ على إنتاج السيروتونين المسؤول عن السعادة والاسترخاء.
كما يمد الجسم بالطاقة السريعة من دون رفع السكر في الدم بشكل مفرط.
تناوله في وجبة الفطور أو كوجبة خفيفة في منتصف اليوم يجعل مزاجك أكثر استقرارًا.

6. الخضروات الورقية درع طبيعي ضد التوتر

السبانخ، والجرجير، والبروكلي غنية بحمض الفوليك والمغنيسيوم، وهما عنصران يحافظان على صحة الأعصاب.
نقص هذه المعادن في الجسم يسبب القلق والتعب العصبي، لذا فإن تناول الخضروات الورقية يوميًا يساهم في استقرار المزاج وتحسين جودة النوم.

7. الشاي الأخضر راحة وهدوء في كوب

الشاي الأخضر يحتوي على مادة الثيانين التي تساعد على الاسترخاء وتحسين التركيز في الوقت نفسه.
فنجان واحد منه يوميًا كافٍ لتقليل التوتر وتحسين المزاج، خصوصًا في ساعات العمل المزدحمة.

المزاج التوتر هرمونات السعادة إفراز هرمونات السعادة الأكلات الشوكولاتة الداكنة الأسماك الدهنية قود السعادة الطبيعية الأسماك السمك المشوي والكاجو تحسين المزاج

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

الإيجار القديم - أرشيفية

موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ

الدكتورة مروى السعيد

ترقية الدكتورة مروى السعيد إلى درجة أستاذ دكتور في العلاقات العامة والإعلان بجامعة المنصورة

وفد أزهري

لمسة وفاء.. وفد أزهري يشارك في عزاء الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: من آداب التعامل الإسلامي قبول الهدية مهما كانت قليلة مع إظهار الفرح بها

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

