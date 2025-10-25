رائع وموهوب.. شيكو بانزا يدافع عن محمد السيد بعد الهجوم عليه

وجّه شيكو بانزا، لاعب الزمالك، رسالة دعم إلى زميله محمد السيد بعد الانتقادات التي طالته من جماهير الفريق عقب مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ملعب السلام.

وكان محمد السيد قد أهدر ركلة جزاء خلال اللقاء، ما أثار استياء بعض الجماهير التي هتفت ضده في المدرجات.

وحاول بانزا الدفاع عنه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب له رسالة قائلا: "أنت لاعب رائع وموهوب، لا تلتفت للكلام السلبي، واصل عملك فنحن جميعًا ندعمك."

يُذكر أن الزمالك كان قد حقق الفوز في المباراة بهدف دون رد، ليؤكد تأهله إلى دور المجموعات بعد تفوقه الكبير في مباراة الذهاب بنتيجة 6-0.