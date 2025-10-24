الكنيسة الكاثوليكية تشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي

شاركت اليوم، الكنيسة الكاثوليكية في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي، وذلك بمركز لوجوس بالمقر البابوي للأقباط الأرثوذكس، بدير القديس الأنبا بيشوي، بوادي النطرون، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني.

تُقام أعمال المؤتمر تزامنًا مع مرور 1700 على مجمع نيقية (325 - 2025)، حيث يُشارك في المؤتمر غبطة الكاردينال كورت كوخ، عميد الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين.

كذلك، يُشارك نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب ميلاد صدقي اللعازري، بحضور قيادات مجلس الكنائس العالمي، ورؤساء، وممثلي الكنائس الأعضاء في المجلس، كما شاركت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتورة جاكلين عارز، محافظ البحيرة.