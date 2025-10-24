قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور رئيس الأساقفة.. إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يشارك في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

شارك اليوم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في فعاليات المؤتمر العالمي السادس بقسم الأيمان والوحدة بمجلس الكنائس العالمي، تحت عنوان "أين نحن الأن من الوحدة المرئية؟"، والذي يجمع قادة وممثلي الكنائس من مختلف أنحاء العالم، بمركز لوجوس للمؤتمرات بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، المهندس شادي منير، عميد كلية اللاهوت الأسقفية، الأستاذ سليم واصف مستشار الحوار بالمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

أعرب المطران سامي فوزي عن امتنان إقليم الإسكندرية العميق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا على أن دفاع الكنيسة القبطية الثابت عن ألوهية المسيح يُعد أحد أعظم العطايا التي قُدمت للكنيسة الجامعة، وهو يذكرنا بأن شركتنا وصَداقتنا ليست فقط واجبًا أخلاقيًا، بل ضرورة لاهوتية متجذرة في حقيقة من هو المسيح. موجّهًا شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني على ضيافته الكريمة وعلى رؤيته للحوار المبني على المحبة والحق.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن هذا العام حاملًا أهمية خاصة لجميع المسيحيين، إذ نحتفل بالذكرى الـ1700 لإقرار قانون الإيمان النيقاوي، ذلك الاعتراف الذي أعلن إيمان الكنيسة بيسوع المسيح باعتباره "المولود من الآب قبل كل الدهور، نورًا من نور، إله حقًا من إلهٍ حق". وفي هذه المناسبة، نتذكر بكل إجلال أنه في الإسكندرية، داخل الكنيسة المصرية، أشرق نور الإيمان النيقاوي أول مرة من خلال شهادة القديس أثناسيوس الرسولي، الذي دافع بثبات عن حقيقة التجسد الإلهي، فحُفظت الكنيسة في حق التجسد، وأصبح إيمان نيقية هو إيمان العالم المسيحي بأسره.

واختتم رئيس الأساقفة كلمته قائلاً: وفيما نجتمع في هذا المكان المقدس، نتذكر أن الشركة الحقيقية تبدأ بالتوبة والصلاة. فلتكن أحاديثنا مؤسسة على كلمة الله، وموجهة بالروح القدس، ومدعومة بالمحبة التي توحد كل الأشياء في انسجام كامل.

الجدير بالذكر أن مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يأتي بالتَّزامن مع الاحتفال بمرور ١٧٠٠ عام على انعقاد مجمَّع نيقيَّة المسكونيَّ الأوَّل عام ٣٢٥ ويُعد مجلس الكنائس العالمي أحد أبرز الهيئات المسكونية على مستوى العالم، بحضور ٥٠٠ مشارك من ١٠٠ دولة في العالم. اذ يسعى لتعزيز الإيمان المشترك وخدمة الإنسان من خلال التعاون بين الكنائس الأعضاء في مجالات التعليم، والتنمية، والسلام، والعدالة.

الدكتور سامي فوزي مجلس الكنائس العالمي اللاهوت مؤتمر مجلس الكنائس العالمي انعقاد مجمَّع نيقيَّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

رحلة طيران

رحلة طيران أسبوعية بين القاهرة وأسيوط تخدم أبناء المنيا

محافظ بني سويف

18 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية في بني سويف

ابو سمبل

مدير آثار أبوسمبل يشارك بفعاليات ورشة العمل الإقليمية عن تفسير وعرض التراث العالمى بغانا

بالصور

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد