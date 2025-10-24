بحضور رئيس الأساقفة.. إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يشارك في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي

شارك اليوم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في فعاليات المؤتمر العالمي السادس بقسم الأيمان والوحدة بمجلس الكنائس العالمي، تحت عنوان "أين نحن الأن من الوحدة المرئية؟"، والذي يجمع قادة وممثلي الكنائس من مختلف أنحاء العالم، بمركز لوجوس للمؤتمرات بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور القس يشوع بخيت الأمين العام لمجلس كنائس مصر، المهندس شادي منير، عميد كلية اللاهوت الأسقفية، الأستاذ سليم واصف مستشار الحوار بالمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

أعرب المطران سامي فوزي عن امتنان إقليم الإسكندرية العميق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مؤكدًا على أن دفاع الكنيسة القبطية الثابت عن ألوهية المسيح يُعد أحد أعظم العطايا التي قُدمت للكنيسة الجامعة، وهو يذكرنا بأن شركتنا وصَداقتنا ليست فقط واجبًا أخلاقيًا، بل ضرورة لاهوتية متجذرة في حقيقة من هو المسيح. موجّهًا شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني على ضيافته الكريمة وعلى رؤيته للحوار المبني على المحبة والحق.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن هذا العام حاملًا أهمية خاصة لجميع المسيحيين، إذ نحتفل بالذكرى الـ1700 لإقرار قانون الإيمان النيقاوي، ذلك الاعتراف الذي أعلن إيمان الكنيسة بيسوع المسيح باعتباره "المولود من الآب قبل كل الدهور، نورًا من نور، إله حقًا من إلهٍ حق". وفي هذه المناسبة، نتذكر بكل إجلال أنه في الإسكندرية، داخل الكنيسة المصرية، أشرق نور الإيمان النيقاوي أول مرة من خلال شهادة القديس أثناسيوس الرسولي، الذي دافع بثبات عن حقيقة التجسد الإلهي، فحُفظت الكنيسة في حق التجسد، وأصبح إيمان نيقية هو إيمان العالم المسيحي بأسره.

واختتم رئيس الأساقفة كلمته قائلاً: وفيما نجتمع في هذا المكان المقدس، نتذكر أن الشركة الحقيقية تبدأ بالتوبة والصلاة. فلتكن أحاديثنا مؤسسة على كلمة الله، وموجهة بالروح القدس، ومدعومة بالمحبة التي توحد كل الأشياء في انسجام كامل.

الجدير بالذكر أن مؤتمر مجلس الكنائس العالمي يأتي بالتَّزامن مع الاحتفال بمرور ١٧٠٠ عام على انعقاد مجمَّع نيقيَّة المسكونيَّ الأوَّل عام ٣٢٥ ويُعد مجلس الكنائس العالمي أحد أبرز الهيئات المسكونية على مستوى العالم، بحضور ٥٠٠ مشارك من ١٠٠ دولة في العالم. اذ يسعى لتعزيز الإيمان المشترك وخدمة الإنسان من خلال التعاون بين الكنائس الأعضاء في مجالات التعليم، والتنمية، والسلام، والعدالة.