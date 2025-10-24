انطلاق مؤتمر مجلس الكنائس العالمي في مركز لوجوس بوادي النطرون

انطلقت، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي، والذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ووفود من مختلف الكنائس حول العالم.

تعزيز الحوار والتفاهم

يُعقد المؤتمر تحت عنوان "أين نحن من الوحدة الظاهرة؟"، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الكنائس، دون إصدار قرارات أو اتفاقيات رسمية، بل للتأكيد على روح المحبة والتعاون المشترك.

ويُعد استضافة مصر لهذا الحدث العالمي للمرة الأولى تأكيدًا على دور الكنيسة القبطية ومكانتها في الحركة المسكونية العالمية، ويستمر المؤتمر حتى ٢٨ أكتوبر الجاري.