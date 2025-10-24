البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مساء الخميس، نيافة الأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي والذي ينطلق صباح اليوم الجمعة في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان افتتح نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا قاعة جديدة على اسم القديس يوسف النجار، في منطقة ڤاللي سانشيز بمحافظة سانتا كروز في بوليڤيا، التابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار.

وصلى نيافته عقب الافتتاح في القاعة ذاتها، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة، وشعب المنطقة.