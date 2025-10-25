قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحطم سفينة تقل 21 راكبا على ساحل كوستا-فيردي فلومينينسي بالبرازيل
بعد فوز الزمالك على ديكيداها..سيف زاهر: بدأت أشعر بنبض الجماهير
هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟
وفاء عامر وأشرف زكي نجوم الفن يحتفلون بزفاف ابنة حسان العربي | صور
أول تعليق من أحمد شريف بعد إصابته خلال مباراة ديكيداها
نجم برشلونة يقترب من الغياب عن الكلاسيكو بسبب الإصابة
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية2025 ..الشروط والأوراق المطلوبة
فضل سورة الواقعة وقراءتها في صلاة الفجر.. أسرار لا يعرفها كثيرون
البحرين تدين تصديق الكنيست على ضم الضفة الغربية
نتائج ذهاب ثمن نهائي دوري مرتبط السلة للرجال.. فوز الأهلي والزمالك
أطعمة تسرّع شيخوخة البشرة وتجعلها تفقد نضارتها .. ابتعد عنها
عمرو أديب لـ الأهلي: أنتوا معاكم مصروف محمد صلاح علشان تجيبوه؟
هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

أسماء عبد الحفيظ

تبحث كثير من النساء عن نظام غذائي صحي يحافظ على توازن الهرمونات وصحة الجسد، لكن المفاجأة أن بعض الأطعمة اليومية قد تكون السبب الخفي وراء اضطراب الهرمونات الأنثوية، وتقلب المزاج، وزيادة الوزن، وحتى مشاكل الخصوبة.


في هذا المقال سنكشف كيف تتسلل الهرمونات الصناعية إلى طعامنا، وما تأثيرها على جسد المرأة، وكيف يمكن الوقاية منها.

كيف تصل الهرمونات إلى الطعام؟

قالت الدكتورة إيمان أبو طالب استشارى النساء فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه في العقود الأخيرة، أصبحت الهرمونات الصناعية تُستخدم بكثرة في تربية الدواجن والماشية لتسريع النمو وزيادة الإنتاج.

هذه الهرمونات لا تختفي بالطهي، بل تنتقل إلى جسم الإنسان مع كل وجبة تحتوي على لحوم أو ألبان غير عضوية. ومع تراكمها في الجسم، يحدث خلل تدريجي في توازن الهرمونات الطبيعية، خصوصًا هرموني الإستروجين والبروجسترون المسؤولين عن الدورة الشهرية والحالة المزاجية والخصوبة.

أضرار الهرمونات في الطعام على صحة المرأة

تشير الدراسات إلى أن تناول أطعمة غنية بالهرمونات الصناعية يؤدي إلى:

  • اضطرابات الدورة الشهرية وآلامها المتكررة.
  • احتباس السوائل وانتفاخ الجسم والثديين.
  • تقلبات مزاجية حادة بسبب عدم استقرار مستويات الإستروجين.
  • زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والرحم والمبيض نتيجة ارتفاع هرمونات النمو في الجسم.

كما أن الأطعمة المعالجة والمقلية والسكرية تزيد من إنتاج الإستروجين في الخلايا الدهنية، مما يضاعف الخلل الهرموني ويؤثر على الخصوبة وصحة البشرة والشعر.

الأطعمة والمركبات التي تخلّ بتوازن الهرمونات

1. اللحوم والدواجن غير العضوية

تحتوي على بقايا هرمونات النمو التي ترفع مستوى الإستروجين في الجسم.

2. المعلبات والبلاستيك

تُطلق مواد كيميائية مثل البيسفينول A (BPA)، وهي تُحاكي الهرمونات الأنثوية وتسبب اضطرابات في المبايض والغدة الدرقية.

3. منتجات الصويا المعالجة

غنية بمركبات فيتوأستروجين التي تشبه الإستروجين الطبيعي، وقد تؤدي إلى خلل إذا تم استهلاكها بكثرة.

4. الخضروات والفواكه الملوّثة بالمبيدات

بعض المبيدات تعمل كمحفّزات هرمونية صناعية تؤثر على الجهاز التناسلي والخصوبة على المدى الطويل.

كيف تحمين نفسك من خطر الهرمونات في الطعام؟

  • اختاري اللحوم والدواجن العضوية أو تلك القادمة من مصادر موثوقة.
  • قلّلي من استخدام الأواني البلاستيكية، خاصة لتخزين الأطعمة الساخنة.
  • اغسلي الخضروات والفواكه جيدًا للتخلص من بقايا المبيدات.
  • ابتعدي عن الوجبات الجاهزة والمصنعة قدر الإمكان.

ركّزي على أطعمة توازن الهرمونات طبيعيًا مثل:

  • الخضروات الورقية الداكنة.
  • بذور الكتان والشيا.
  • المكسرات النيئة.
  • زيت الزيتون والأفوكادو.

العلاقة بين النظام الغذائي وصحة الهرمونات الأنثوية

إن التغذية الواعية هي خط الدفاع الأول لحماية توازن الهرمونات في جسم المرأة.
فالطعام لا يمدّنا بالطاقة فقط، بل يحدد أيضًا كيف تعمل أجسامنا، وكيف نشعر، وحتى كيف نبدو.
الاهتمام بما نأكله ليس رفاهية، بل هو استثمار في صحتك الأنثوية وحياتك على المدى الطويل.

هرمونات صناعية في طبقك.. كيف يعبث الطعام بجسد المرأة؟

