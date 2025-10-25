تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

في الساعات الأخيرة، شهدت القضايا الرياضية المقدمة أمام المحكمة الرياضية الدولية، "كاس"، تطورات تتعلق بقضية نادي بيراميدز.

القضايا المقدمة تعتبر حديث الجمهور المصري المتابع لكرة القدم، ولا سيما قضية نادي بيراميدز التي تطالب بسحب درع الدوري المصري الممتاز من النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2025/2024، والذي يعد الـ45 في تاريخه بعد إنهائه للمسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة.

تفاصيل قضية سحب لقب الدوري

ينتظر عشاق الكرة المصرية نتيجة القضية المطروحة، حيث قدم نادي بيراميدز دعوى أمام "كاس" يدعو فيها إلى سحب لقب الدوري من الأهلي.

يستند النادي في دعواه إلى عدم تطبيق خصم النقاط المستحق (3 نقاط)، حيث لم يشارك الأهلي في مباراة القمة أمام الزمالك، مما يعتبره بيراميدز سببًا كافيًا لمنحهم اللقب.

وشهدت الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، واقعة مثيرة للجدل عندما احتفل فريقي بيراميدز والأهلي بالفوز بالدوري قبل أن يتم تسليم الدرع إلى المارد الأحمر من قبل رابطة الأندية المصرية.

وأنهى الأهلي، الموسم بالفوز على فاركو بنتيجة 6-0، ووصل رصيده إلى 58 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي تغلب على سيراميكا بنتيجة 5-1.

بيان المحكمة الرياضية

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية بيانًا رسميًا يوضح القضايا المرفوعة أمامها وتواريخ جلسات الاستماع المحددة للنظر فيها.

تشير المعلومات إلى أن هناك 17 قضية سيتم النظر فيها، والتي تشمل القضايا التي تم رفعها ابتداءً من 24 أكتوبر، وتصريحات حول مستقبل دعوى نادي بيراميدز.

من المثير للاهتمام أن بيان المحكمة الرياضية كشف عدم وجود قضية بيراميدز المتعلقة بسحب اللقب من الأهلي. هذا يمثل تأجيلًا جديدا للمطالب التي تقدم بها النادي السماوي منذ يونيو الماضي، ما يعني أن هناك المزيد من التعقيدات والمشكلات التي لا تزال عالقة في القضية.

جدير بالذكر أن قضية نادي بيراميدز ضد الأهلي ليست جديدة، حيث أقام النادي دعوى ضد الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بسبب رفض لجنة الانضباط مطلبهم. بحجة أن الأهلي ينبغي أن يعاقب بخصم 3 نقاط إضافية نظير عدم تمثيله في المباراة مع الزمالك، وبالتالي يعتقد بيراميدز أن ذلك يمنحهم الصدارة واللقب بشكل رسمي.