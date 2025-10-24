مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري

يحتل فريق الأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق منافسات الجولة الثانية عشرة من المسابقة برصيد 21 نقطة
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري
السبت 25 أكتوبر
حرس الحدود × غزل المحلة —5 مساءً
مودرن سبورت × المقاولون العرب —8 مساءً
الأحد 26 أكتوبر
كهرباء الإسماعيلية × سيراميكا كليوباترا—5 مساءً
طلائع الجيش × زد —8 مساءً
فاركو × الإسماعيلي —8 مساءً
الإثنين 27 أكتوبر
سموحة × الجونة —5 مساءً
الاتحاد × وادي دجلة —8 مساءً
الأربعاء 29 أكتوبر
بتروجت × الأهلي —8 مساءً
الخميس 30 أكتوبر
البنك الأهلي × الزمالك —8 مساءً
تُذاع جميع المباريات عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة