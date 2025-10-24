تشكيل الزمالك المتوقع ضد ديكيداها في الكونفدرالية.. شيكو بانزا يقود الهجوم

استقر البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة ديكيداها الصومالي، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.



ويستضيف الزمالك نظيره ديكيداها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد السلام.

وكان الزمالك حقق فوزا كاسحا في لقاء الذهاب بستة أهداف دون رد، ما يسهل مهمته في لقاء الإياب ويدفع المدير الفني يانيك فيريرا للاعتماد على عدد من البدلاء.



تشكيل الزمالك المتوقع أمام ديكيداها:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: بارون أوشينج - محمود حمدي الونش - محمد إسماعيل - أحمد فتوح.

الوسط: أحمد ربيع- ناصر ماهر - أحمد حمدي.

الهجوم: عبد الحميد معالي - سيف الدين الجزيري - شيكوبانزا.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها عن ارتداء الفارس الأبيض زيه الأساسي، والمكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الموف الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأخضر.

حضر الاجتماع من الزمالك كلٌّ من محمد حسن تيتو، المدير الإداري، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 250 دعوة درجة أولى و15 دعوة للمقصورة الرئيسية لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.