إلهام أبو الفتح
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
طه جبريل

أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس في دبي 9 يناير

سعيد فراج

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب في مدينة دبي بدولة الإمارات، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل ماجد المهندس، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (329.69 ريال سعودي، 549.48 ريال سعودي، 769.27 ريال سعودي، 1374.23 ريال سعودي، 1978.13 ريال سعودي، 1098.96 ريال سعودي، 2747.41 ريال سعودي). 

ويستعد الفنان ماجد المهندس، لإحياء حفل غنائي على مسرح بيون الدانة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، 9 يناير المُقبل، ضمن سلسلة حفلات موسم اجازة نصف العام.

أحدث أغاني ماجد المهندس

في أبريل الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة له تحمل اسم غزالة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وفي 15 ديسمبر الماضي، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم. 

وطرحت إخحدى شركات الإنتاج الفني، أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم ماني ذاك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل. 

ماجد المهندس - كليب الجو

وفي منتصف شهر سبتمبر 2025، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الجديد، الذي يحمل اسم الجو، بعد فترة من الترويج له.

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

أغاني ماجد المهندس

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”،عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

